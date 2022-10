La ‘coyota balaceada’ de Pemex

No se inmutó ayer, ni por un segundo, el director de Pemex ante la cascada de descalificaciones de los diputados del PAN. Tan fue así que mejor los azules abandonaron la plaza y se retiraron de la comparecencia de Octavio Romero ante las comisiones de Energía y de Infraestructura de San Lázaro. La panista María Gamboa cuestionó: “¡Ay, ingeniero!, lastimosamente veo que usted insiste en la arrogancia”, pero “los moches siguen en Pemex a la orden del día; es el imperio de la corrupción. ¿Qué función tienen en Pemex Miguel Ángel Losada y Marco Manuel Herrerías?, ¿por qué sigue teniendo empresas fantasma como Ingeniería y Servicios Salamanca?, ¿bajo qué concepto le pagó Pemex a Baker Hughes, empresa ligada al hijo del presidente López Obrador, el de la casa gris?”. Cuando los panistas se habían retirado, el funcionario dijo: “Como dicen en mi pueblo, soy una coyota ya muy balaceada”, “son unos mentirosos” y “¿a quién le contesto si ya se fueron?”.

Fórmula 1, “bastante fifí”

La jefa de Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, aseguró que, aunque le regalaron boletos para asistir al Gran Premio de México, no le gusta ir a la Fórmula 1, porque no sólo está “en contra” de los privilegios, sino además considera que es un evento “bastante fifí”. Sin embargo, la funcionaria reconoció que sí acudió el primer año que la invitaron, pero sólo para “conocer cómo es toda la escudería, todo lo que hay detrás”. Es decir, ¿echó mano de su privilegio o no? Es pregunta. En tanto, refirió que en años anteriores regaló los boletos a niños de PILARES, así como a médicos y enfermeras. Y anunció que este año se los regalará a niños y niñas de primarias y secundarias.

Monreal, contra el lado oscuro

“Que la fuerza nos acompañe para vencer al lado oscuro”, expresó ayer el senador Ricardo Monreal, quien aspira a ser el candidato de Morena a la Presidencia rumbo a 2024. En medio de lo que él mismo denomina la “guerra fratricida al interior de Morena” en su contra, publicó un video en sus redes sociales en el que aparece con un sable láser: “Somos del grupo jedi, y seguiremos luchando por la conciliación; rechazamos la confrontación. Que el buen humor no se pierda. ¡Ánimo!”, agregó. ¿Y si el zarpazo que le espera al legislador, este martes desde Campeche, es la filtración de la nueva versión del RapReal? ¡Qué oso!, diría la chaviza.

¿Hora del retiro?

Quien reapareció ayer en Palacio Nacional fue el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis, tras haber pedido licencia por problemas de salud. Al momento, se desconoce si el funcionario deja definitivamente el cargo o se mantiene en el barco de la 4T. Cualquiera diría que, a sus casi 80 años, ya se ganó su retiro a pulso, ¿o no?

FGR, curándose en salud

Quien parece estar curándose en salud es la FGR, quien, por orden de un juez, está obligada a crear, a más tardar en noviembre próximo, el Banco Nacional de Datos Forenses. Tras conocerse la sentencia, la dependencia que encabeza Alejandro Gertz aseguró, en síntesis, que la parte de información que le toca está integrada y completa en la base de datos, y que son cinco entidades las que no la han entregado, dejando en éstas la responsabilidad de cumplir con la orden del juez. Por supuesto, ONG que trabajan en la búsqueda de personas advierten que la posición de la FGR es “decepcionante”, porque evade su responsabilidad y quiere acusar del incumplimiento a otras instituciones.

Austeridad selectiva

A quien no le llegó el memo de evitar, en aras de la pobreza franciscana, los viajes al extranjero, fue a la nueva secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, quien acompañó a Beatriz Gutiérrez, presidenta honoraria del Consejo Asesor de Memoria Histórica y Cultural de México, y esposa del presidente López Obrador, a Chile, donde tuvo lugar el Fandango por la Lectura, en homenaje a Gabriela Mistral, por los 100 años de la llegada de la poeta a México. O quizá sí le llegó y el documento establece, al margen izquierdo, claras excepciones. Para saber.