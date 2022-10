Falsas ‘bengalas electorales´ de Mier

Desde la coordinación del PRI en San Lázaro se comentó con molestia que sobre la “presunta reforma electoral” sólo hay “buscapiés”, “falsas luces de bengala” y una “estrategia política de ficción”. ¿No va a ser un PRIMor? Se le preguntó al jefe de la bancada, Rubén Moreira. “Esa pregunta ya no la acepto. Le voy a decir por qué, porque hoy votaron todos los partidos” para iniciar la revisión de las 104 iniciativas y las que se sumen estos días, deslizó el diputado coahuilense. Pero, ¿quién la está negociando?, se le insistió: “¡Bueno, pero puede ser un PRIAN…!”, y terminó la conversación. “Ya en campaña por Puebla se tiran falsas bengalas electorales”, dijeron asesores del tricolor, en referencia al morenista Ignacio Mier.

Amor a los ahuehuetes

Con la novedad de que el paseo que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y el empresario Carlos Slim dieron por el Bosque de Chapultepec la tarde del miércoles pasado no fue para tratar un asunto como la Línea 12 del Metro o la elección presidencial de 2024, sino para ¡visitar y hablar de ahuehuetes! Así lo reveló la corcholata favorita del inquilino de Palacio Nacional, durante su rueda de prensa de ayer, quien además contó que el paseo duró alrededor de dos horas. Mucho amor a la naturaleza. ¿Acaso la mandataria y el magnate habrán abrazado a los ahuehuetes? Es pregunta.

Cobra auge el “Que siga López”

Conforme avanzan los días, comienzan a brotar las expresiones de apoyo a la corcholata presidencial que se pensaría de chocolate: el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, incluso en la capital. Ayer justo a media contraesquina entre Palacio Nacional, donde despacha el presidente López Obrador, y el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, donde despacha la otra corcholata, Claudia Sheinbaum, apareció una camioneta con una pequeña identidad a favor del tabasqueño: “Que siga López, estamos a gusto”.

Los “inteligentes” de Tabasco

Y hablando del responsable de la política interna, durante dos días seguidos, en Tabasco y en Tlaxcala, Adán Augusto López jugó con el dicho de que “los del norte trabajan, los de centro administran y los del sur descansan”. Pero remató ayer de nueva cuenta que “lo que no saben es que nosotros somos mucho más inteligentes que ellos, y por eso trabajamos menos. Quienes se precian de ser inteligentes, pues hacen las cosas con menor esfuerzo, mejor y de mejor manera”, presumió. Lo bueno es que lo de la 4T no es polarizar.

Otra orden judicial ‘molesta’ para la FGR

Un juez federal emitió una sentencia que implica una orden a la FGR, de esas que le molestan al fiscal Alejandro Gertz Manero, para que, a más tardar en 40 días, ponga en operación el Banco Nacional de Datos Forenses, herramienta que contribuirá a garantizar los derechos de búsqueda, verdad y acceso a justicia de más de 100 mil personas desaparecidas en el país. Se trata de una prueba de fuego para la 4T, pues el cumplimiento o no de esta sentencia pondrá en evidencia la importancia que tiene el dolor que ha causado en el país ese flagelo.

Sección prescindible

El Quién es Quién en las Mentiras en la mañanera es cada vez más decadente que ni siquiera es necesario reponerlo. La sección está programada para los días miércoles, y esta semana el Presidente hizo su conferencia en Tamaulipas, pero la señorita que no lee bien, Elizabeth García Vilchis, ni siquiera fue requerida. Así ha pasado en otras ocasiones que el mandatario realiza conferencias foráneas, pero ha reacomodado la sección para el día jueves, hecho que ayer no sucedió. En las últimas semanas el segmento sólo contiene respuestas a tuits de personajes de la oposición, pero no aclaraciones a noticias en medios de comunicación.