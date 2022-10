El eficaz y discreto trabajo de César

Sin distraerse por los escándalos mediáticos, el subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, César Yáñez, ha seguido trabajando en las múltiples tareas que corresponden a un puesto que en su propio nombre lleva lo diverso y complejo de la tarea. La experiencia y el buen trato del subsecretario han permitido que se active el diálogo de la Segob con ONG y organizaciones de la sociedad civil, así como con las iglesias. En ocasiones tiende a calificarse el trabajo de los funcionarios por la cantidad de ruido mediático que hacen. En el caso del subsecretario Yáñez, lo que se aprecia es que su eficacia se percibe en los conflictos sociales que logra evitar.

Le pegan a la mafia de la AFAC

La salida del general Carlos Martínez Munguía de la dirección de la AFAC para dar paso al general Enrique Vallín obedece al interés de las autoridades por desintegrar el grupo que actualmente operaba varios temas irregulares dentro de la agencia, dirigido por Martha León, quien comenzó una relación con el general Munguía cuando éste se integró a la AFAC, siendo su secretaria particular, para después nombrarla directora del CIACC y, en menos de un año, colocarla como directora general de Administración. Los planes de Martha y compañía eran lograr una reestructuración en la agencia, con el fin de colocar a sus cómplices en diferentes posiciones, como, por ejemplo, Maricruz Hernández, quien está ligada con temas ilícitos desde la anterior administración, y colocarla como directora de Seguridad Aérea. Pues el plan ya se deshizo, afortunadamente.

Desairan a Alito... en su partido

No acudieron a su evento Diálogos por México los expresidentes del partido Claudia Ruiz Massieu, Dulce María Sauri, Roberto Madrazo, César Camacho… Aunque en la inauguración, Alejandro Moreno Cárdenas pudo celebrar la reaparición de Manlio Fabio Beltrones y la presencia de Pedro Joaquín Coldwell; de José Antonio González Fernández, así como la asistencia privilegiada del jurista Sergio García Ramírez, exsecretario general del partido. Ni la militancia se arremolinó ayer a escuchar a sus corcholatas Beatriz Paredes, Ildefonso Guajardo, Enrique de la Madrid, Alejandro Murat y José Ángel Gurría… El auditorio Plutarco Elías Calles no se llenó del todo, hubo butacas vacías.

Protegen al jefe “verde” del SAT

Fuerte pelea tuvieron ayer diputados en la Comisión de Hacienda en San Lázaro. Resulta que el diputado priista Hiram Hernández reclamó que la mayoría de Morena se resiste a citar a comparecer y busca proteger al nuevo jefe del SAT, Antonio Martínez, porque, advierten, “está muy ‘verde’” y no tiene la experiencia para el cargo. “Y no lo digo yo, lo dicen las redes sociales”, aclaró. La oposición se unió y exigió su presencia este martes, pero no lo logró. “No está ratificado, no tenemos una miscelánea fiscal y no se consideró su participación en la comisión, sólo la del subsecretario de Ingresos de Hacienda y del procurador fiscal”, defendió el presidente de la comisión, Luis Melgar, del PVEM.

Las casualidades no existen, y contra el Ejército menos

Dicen que las casualidades no existen y, justo ayer, a tres años de la liberación de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, por parte de elementos del Ejército, se difundió en redes sociales un video que, todo apunta, busca enlodar el uniforme camuflado de las Fuerzas Armadas. Se trata de una imagen donde se ve a supuestos elementos de las Fuerzas Especiales de la Marina bailando frente a un grupo de civiles armados, que se dice son miembros del Cártel de Sinaloa. Los criminales, envalentonados, no sólo se burlan de los presuntos marinos, sino que hasta los encañonan abiertamente… Habrá que esperar la veracidad de la imagen.