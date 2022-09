Diputada ‘con neuronas y sin marido’

Mucho ha crecido la versión de que la diputada priista Yolanda de la Torre no es la autora de la iniciativa que propone aplazar hasta 2028 la permanencia del Ejército en tareas de seguridad, y que es en realidad de Rubén Moreira y sólo le pidieron a ella presentarla. La reacción de la legisladora fue fuerte: “Es una falta de respeto a mi trayectoria y a una vida limpia de trabajo. A mí no me manda nadie, tengo neuronas para poder tomar decisiones. Es una burla, por eso yo no tengo marido, porque no me gusta que me mande nadie, yo pienso por mí misma”, refutó ante periodistas.

De rebeldes y berrinchudos

Durante su reunión con la bancada de Morena en el Senado, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, no perdió la oportunidad para hacer notar a Ricardo Monreal cómo lo ven desde Palacio Nacional, al señalar que “es no nada más nuestro amigo y compañero, a veces es como el compañero rebelde, pero eso es a veces nada más”… Y entre una risa y otra, le dio otro raspón cuando, al ofrecer disculpas por el plantón que les dio en la plenaria, aseguró que no había sido por un berrinche, “eso lo acostumbran los zacatecanos, los tabasqueños no”, dijo. Entre broma y broma, dicen, la verdad se asoma.

Gestor de encuentros

Y ya entrados en el ambiente de cordialidad, Adán Augusto López reveló que el flamante presidente del Senado, Alejandro Armenta, le pasó “un papelito. Dice: ‘Que nos invite a comer (López Obrador) un tamal de chipilín”. Ante la solicitud, el titular de Segob acotó: “Nada más que ahorita hay veda de chipilín. Entonces no se puede”. No obstante, se comprometió a gestionar un encuentro entre el Presidente y la bancada guinda, pero pasando las fiestas patrias, “yo creo que pasando el 19, 20 de septiembre”… No, pues que se sienten los senadores, no se vayan a cansar.

A comprar cachitos

En su mañanera, el presidente López Obrador convocó a los mexicanos a participar en el sorteo de la Lotería Nacional alusivo a las fiestas patrias, en el que se rifarán 240 millones de pesos en efectivo y macrolotes en Playa Espíritu, Sinaloa. Pero tal parece que la invitación del mandatario fue interpretada como una orden en algunas dependencias, donde incluso obligan a los servidores públicos a comprar cinco cachitos, que cuestan 500 pesos cada uno. Y si no, pregunten en la SEP, ¿verdad, Lety Ramírez?

Reproches al vecino

Marcelo Ebrard se sumó a los reclamos del Presidente a Estados Unidos, quien en la mañanera tildó de metiches a los gringos por emitir alertas de viaje. “México, en su territorio, está decomisando cinco veces más armas que Estados Unidos en el suyo, que vienen a México”, reprochó el canciller. Sostuvo que lo único que se pide es que Washington iguale este esfuerzo. Estaría bien que el vecino del norte coopere, aunque también sería importante revisar por qué hay tanta demanda de armamento de este lado de la frontera, ¿no?

Irrita a consejeros exhibida

Algunos consejeros del INE tundieron ayer al titular del Órgano Interno de Control, Jesús George Zamora, por anticipar gastos en imagen y asesorías en el informe semestral que por ley debe presentar. Al tocar los gastos de la “burocracia dorada”, denominada así por el representante de Morena, parte de los consejeros vieron poca imparcialidad e incluso hubo un llamado a que la Cámara de Diputados “cuide la independencia” de las personas que designan en esta área.