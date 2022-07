Anticipa Alito ‘una sorpresa’

Al informar de los logros de su gira por Estados Unidos, el dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, anticipó que “tendremos una muy buena sorpresa, en las próximas semanas, en contra del gobierno represor”. Advirtió que “es de inteligencia y de estrategia política”, y que no es ni su renuncia ni su aval a las reformas de AMLO. El campechano deslizó que en sus encuentros con legisladores estadounidenses y representantes de organismos internacionales –donde dijo que presentó diversas denuncias– “nos fue extraordinariamente bien” y en breve “presentaremos buenas cosas”. A su juicio, “hay preocupación en el exterior de lo que pasa en México”, particularmente sobre la “persecución contra la oposición”. Al tiempo.

Cuestión de enfoques

López Obrador insiste en que la suspensión a la construcción del tramo 5 del Tren Maya no afecta porque decretó la obra como de seguridad nacional. Al parecer nadie en la Consejería Jurídica le ha explicado al Presidente que las leyes y las sentencias judiciales no se pueden violar por un acuerdo o decreto… O tal vez las cosas han cambiado y es al resto de la gente a la que no le han explicado.

Argumentación jurídica

Para que ya no lo llamen “traidor a la patria”, “mafioso” o “conservador”, el juez Juan Pablo Gómez Fierro dejó muy en claro al otorgar el amparo contra la Ley de la Industria Eléctrica que su decisión no está basada en “apreciaciones subjetivas o ideológicas, sino que tienen como único sustento el contenido de la Constitución”. ¿O sea que ilusamente pensará que puede decir “la ley es la ley”?

Mier y su filosofía de la vanidad

No está invitado, pero tampoco está vetado. Cuestionado sobre si asistirá el presidente del INE, Lorenzo Córdova, a los foros sobre la reforma electoral, el jefe de la bancada guinda en San Lázaro, Ignacio Mier, sólo comentó que “la invitación no está personalizada. Todos los políticos y figuras públicas tienden a darle privilegio a la vanidad y es algo normal, natural”. Y fue más directo: “La vanidad impide a los seres humanos reconocer errores”. Y sobre la posible desaparición del INE, argumentó que “hay que hacer una evaluación integral, no de las personas y de la actitud que tienen ciertas personas, por eso hablaba de la vanidad, sino hablar de fondo de 22 temas”.

Premio a la lectora

A más de un año de que se incorporó a la 4T para ganar 83 mil pesos mensuales por no saber leer el resumen de fake news que le elabora su jefe, a Elizabeth García Vilchis, presentadora del Quién es Quién en las Mentiras, ¡por fin le dieron una oficina! Pero no crea que exclusiva, pues la comparte con el resto del personal de Comunicación Social de Presidencia. Para ello, a los camarógrafos que cubren la mañanera los sacaron del área que se les había designado.

Monreal, en favor del INE

Con la “novedad” de que Ricardo Monreal no firmó el desplegado que emitió su partido contra el INE. Según el senador, el dirigente de Morena, Mario Delgado, le preguntó si estaba dispuesto a firmarlo y él se comprometió a analizar la solicitud y darle respuesta. Sin embargo, el líder de la bancada guinda se dio cuenta después que apareció el desplegado con su nombre, aunque no había dado respuesta a Delgado. El zacatecano afirmó, contrario a lo que plantea el desplegado, que es necesario respetar la autoridad electoral y la ley.

¿Menos trova y más transparencia?

Mucha trova y elogios entre el gobierno mexicano y cubano en la mañanera de ayer, pero, pese a estar el tema en el llamado Pulso de la Salud, las condiciones de la llegada de médicos de la isla a México aún son una incógnita.