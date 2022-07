Teléfono descompuesto

Fuertes contradicciones entre funcionarios norteamericanos. El embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, afirmó el sábado que ninguna autoridad estadounidense había participado en la captura de Caro Quintero, contrario a lo señalado por Anne Milgram, jefa de la DEA. Lo cierto es que en la página de la agencia mantuvieron las declaraciones del procurador general, Merrick B. Garland, en las que también sostiene que la captura se dio gracias al esfuerzo de la DEA y las autoridades mexicanas. Ese es un enredo que mister Ken tendrá que resolver... por si algo le faltara.

La captura de Caro y la declaración del Presidente

El 7 de abril de 2021, en la conferencia mañanera, López Obrador sorprendió, porque, de la nada, se refirió al caso de Rafael Caro Quintero y su libertad en 2013 por un tribunal de Jalisco. El mandatario cuestionó cómo el citado narcotraficante pudo estar 27 años preso sin una sentencia. “Por eso el amparo y la libertad”, dijo el Presidente y agregó: “Y una vez que sale, a buscarlo de nuevo porque viene la exigencia de Estados Unidos (al gobierno de Peña) de que no se debió liberar”. Lo curioso es que 15 meses después de esos dichos, tras la visita que hizo el mandatario a Washington, su gobierno detuvo a Caro. Quizá la exigencia de Estados Unidos se reiteró.

Despiden con honores a marinos caídos

Con la bandera a media asta, en señal de luto en todas las instalaciones navales, y una ceremonia de honor fueron despedidos los 14 elementos de las Fuerzas Especiales de la Marina Armada de México que participaron el viernes pasado en la captura de Rafael Caro Quintero, que minutos después murieron tras caer el helicóptero en el que se transportaban. “Descansen en paz, han cumplido su deber”, dice un video que en memoria de los marinos se difundió ayer. Llama la atención que en la ceremonia no se vio la presencia del comandante supremo de las Fuerzas Armadas.

Corcholateando en Guerrero

Tras presumir que volvió a organizar un concierto masivo –con La Maldita Vecindad–, como en sus tiempos del CGH de la UNAM, Claudia Sheinbaum se fue a Guerrero a seguir corcholateando. Pero no sólo eso, sino que ahora se le adelantó al Presidente y dijo ya andar promoviendo los beneficios de la reforma electoral que propuso al Congreso. Con ello, queda claro que la morenista se pasó por alto la advertencia del INE de no andar adelantando campaña, pues si bien no fue un acto masivo, sí congregó al menos un centenar de personas y hasta transmisión en vivo tuvo.

Quién pompó

Quien también entró a la promoción de la reforma electoral es la asociación Que Siga la Democracia, sí, esa que se dedicó a juntar millones de firmas en papel para la revocación de mandato, y que tuvo una campaña publicitaria con dinero de quién sabe dónde. La pregunta sigue siendo de dónde obtiene recursos Gabriela Jiménez, exaspirante a diputada federal y presidenta de esta organización, pues lo mismo viaja a un estado que otro y con equipo, cual si fuera candidata.

Perfilando los dineros

Tras recibir las requisiciones de cada área, la Comisión Temporal de Presupuesto 2023 del INE seguirá durante esta semana con reuniones para comenzar a perfilar una propuesta. Recordemos que será un recurso que ya no será ejercido bajo el mando de Lorenzo Córdova, quien dice adiós a la denominada “herradura de la democracia” en 2022.