Se calientan los ánimos entre dirigentes

La guerra de descalificaciones sube de tono cada día entre los dirigentes del PRI y de Morena. Alejandro Moreno no deja de llamar “delincuente electoral” a Mario Delgado. Lo acusa hasta de “huachicolero”, de “protector de delincuentes” en Tamaulipas y hasta una denuncia penal ya presentó en su contra la coalición Va por México. Y ayer, el presidente morenista le respondió: “Conste que se los advertí; Alito Moreno será recordado como el presidente del PRI más perdedor en la historia, y ahora también como el más corrupto. Con razón votó en contra de la reforma eléctrica; quería su moche en Panamá”.

Moctezuma no la libró

El canciller la libró, pero no fue el caso del embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma. Después de haberse hecho tres pruebas, dos de antígenos y una PCR, dio positivo y se tuvo que perder el festejo del 5 de Mayo en la Casa Blanca... Y dicen que estuvo bueno… De la que se perdió.

Primera dama por un día

Ni modo de corregir al anfitrión. Ayer Joe Biden, presidente de Estados Unidos, saludó a Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente López Obrador, durante el acto conmemorativo del 5 de Mayo en la Casa Blanca. Sin embargo, el demócrata se refirió a ella como “first lady”.

Promesas, ¿de campaña?

Aunque anda de capa caída por el tema de la Línea 12, Claudia Sheinbaum ayer encabezó lo que podría calificarse como un acto de precampaña en la alcaldía Venustiano Carranza, donde se realizó la ceremonia por la Batalla de Puebla. Allí, se presumió que es la primera jefa de Gobierno en acudir a este festejo y, porque prometer no empobrece, la principal corcholata de Palacio Nacional dijo que promoverá que dicha representación de la batalla, que se realiza desde hace 92 años, sea Patrimonio Cultural de la Ciudad de México y del país, lo cual propició los aplausos y las porras de los vecinos del Peñón de los Baños.

Lo bueno es que había respeto

El presidente López Obrador no se cansa de decir que Donald Trump siempre trató a México con respeto. Habrá que ver su opinión luego de la revelación del exsecretario de Defensa del republicano, Mark Esper, en su próximo libro. De acuerdo con The New York Times, el exfuncionario asegura que Trump le propuso que Estados Unidos podría “disparar misiles a México para destruir los laboratorios de drogas”. Según la versión, el exmandatario habría sugerido llevar a cabo la operación “en silencio”, y que Washington simplemente podría negar que tuvo algo que ver con eso.

La “investigación” contra Gertz

Al Presidente le llevaron una “investigación” con presuntas acusaciones contra Alejandro Gertz, fiscal general, sobre transferencias que recibió de la Universidad de las Américas a sus cuentas personales. Lo que llama la atención es que quien hizo la acusación es uno de los pseudoreporteros y gestores que ‘brotan como hongos’ en las mañaneras, y sobre todo que la dichosa investigación no era sino una copia de las ‘sábanas’ que Santiago Nieto, extitular de la UIF, presentaba al mandatario para mostrar la ruta del dinero, ¡Qué bajo ha llegado el exfuncionario!

Cursos de altura

Donde la capacitación no se detiene es en el TEPJF, ya que se lleva a cabo una master class en derechos humanos. Se trata de una serie de foros dirigidos a quienes integran este sistema jurídico-electoral y que cuentan con una cartelera internacional. Entre los ponentes está el jurista italiano Luigi Ferrajoli, uno de los principales teóricos del garantismo jurídico y discípulo nada menos que de Norberto Bobbio.