Aumenta presión al PRI

En la sede nacional del PRI nos aseguran que desde San Lázaro, desde Palacio Nacional y desde Segob, “las presiones aumentan” al partido para avalar la reforma eléctrica. Pero lo que destacan es que “nadie de ellos sabe negociar, no conocen cómo alcanzar acuerdos”. Por el contrario –dicen– “creen que con descalificaciones del Presidente o del coordinador de sus diputados nos van a amedrentar”. Anticipan que “no se cederá en nada”. Y el coordinador de diputados tricolores, Rubén Moreira, lo dejó claro: “Muchas cosas se dicen, pero la realidad es que aquí estamos y vamos en contra”.

Ponen la lupa a cabilderos

Vaya escándalo el que causó el experto italiano en energía Paolo Salerno, asesor del PRD en San Lázaro. Y sí, dicen en la bancada amarilla, “cometió el error de sentirse diputado y sentarse en una curul en plena sesión de comisiones”. Aseguran que no es cabildero, pero, mientras tanto, ya provocó que la presidencia de la Mesa Directiva pusiera la lupa sobre toda la lista de cabilderos registrados. Los conminó a conducirse de acuerdo con la ley y el reglamento, o de lo contrario se tomarán “las medidas conducentes que podrían implicar la cancelación de su registro y la negativa de acceso”.

¿Evasión o desconocimiento?

Por un momento pareció que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, iba a romper su tradición de evadir a la prensa y sus interrogantes. El funcionario detuvo su marcha a la salida de Palacio Nacional al escuchar el grito de “¡secretario, secretario!”. Pero tras escuchar la pregunta de si las vacunas contra el Covid-19 para niños ya están caducas, como acusó el góber panista de Tamaulipas, el tabasqueño se limitó a encoger los hombros en clara señal de ‘desconozco el tema’. Y eso que es el encargado de la política interior del país.

Palomea Senado a salinista

En el Senado, la Comisión de Energía, que preside la morenista Rocío Abreu, aprobó la idoneidad de Rogelio Gasca Neri y Sergio Benito Osorio Romero para integrarse como miembros independientes del Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, por un periodo de ocho años. Cabe recordar que López Obrador fue quien realizó dichas propuestas, entre las que destaca la de Gasca Neri, quien, nada más y nada menos, fue subsecretario de Programación y Presupuesto en el gobierno ¡de Carlos Salinas de Gortari! Lo que hay que ver.

Lentitud ante desapariciones

Muchas buenas acciones, pero no hay resultados. Esa es una de las conclusiones que sacó el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas. Según el organismo internacional, es preocupante que a cuatro años de que se aprobó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, aún no se ha publicado el reglamento. A ver si es cierto que se van a seguir las recomendaciones que se hicieron para, ahora sí, acabar con este crimen. Al tiempo.

Confusión diplomática

La diputada Patricia Armendáriz no sabe quién es el embajador de México en Estados Unidos. Es más, no sólo no sabe, confunde a quienes han sido. Esto quedó evidenciado por Jorge Guajardo, exembajador mexicano en China, quien subió una foto en la que se ve el reclamo que le hizo la diputada por criticar políticas de Estados Unidos, “gobierno que lo hospeda”. ¡Que alguien le avise!

Despistada

Tan preocupada anda ya en lucir amable con los capitalinos –saludando al estilo de ‘largo, largo, corto, corto’–, que Claudia Sheinbaum hasta olvidó en qué punto de la calle Corregidora quedó estacionado su coche. La jefa de Gobierno se vio confundida al salir de Palacio Nacional, a donde acudió como invitada del Presidente a su informe.