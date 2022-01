Con los niños no

Tal cual lo posteó en redes sociales Mariana Rodríguez, esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García… fue “una locura” pedir “prestado” a un niño por un fin de semana, sólo para alimentar sus stories en Instagram. El bebé lo mismo fue videograbado con la playera de Tigres que bajo una etiqueta donde le nombran “pulguita” o con los colores de MC. Además de la ola de críticas de cibernautas, la Red por los Derechos de la Infancia demandó que se revisen los protocolos de adopción del DIF Capullos, y cuestionó la exhibición de los menores en redes sociales, sobre todo si son vulnerables, como este menor con discapacidad. ¿Hasta dónde piensan llegar con sus ocurrencias…?

La venia de don Porfirio

Con eso de que hay destapes anticipados, Porfirio Muñoz Ledo adelantó que en próximos días dará una conferencia en la que hablará de qué político tendrá su espaldarazo para la Presidencia en 2024. Y es que –argumenta– la cosa no es fácil como decidir entre un “helado de limón contra uno de vainilla”, sino de perfiles afines a procesos históricos y de convicciones ideológicas y políticas. Seguro todos los aspirantes han de estar mordiéndose las uñas…

Cuau se presentará ante la FGR

En medio de los señalamientos de tener vínculos con el narcotráfico, el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, acudirá este lunes a las oficinas de la Fiscalía General de la República en la CDMX. Pero, contrario a lo que marca la lógica, el también exjugador del América no irá a declarar en torno de la fotografía donde aparece con narcotraficantes o sobre los señalamientos hechos en su contra en narcomantas, donde, incluso, se insinúa de su presunta relación con algunos homicidios. No, Blanco acudirá a la FGR en calidad de víctima y a denunciar lo que considera son meras calumnias en su contra…

Fuego amigo

El senador con licencia y recién nombrado candidato de Morena a la gubernatura de Tamaulipas, Américo Villarreal, de acuerdo con la militancia, no levanta en las preferencias electorales de cara a la elección de junio próximo. Ante ello, el morenista Alejandro Rojas Díaz Durán, quien es el suplente del senador Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, solicitará la sustitución de candidato y, por qué no, él se registrará para competir. “Ni prende ni aprende ni cuaja. Sigue cayendo y ahora el PAN ya es competitivo. No quiero que Morena pierda como en Nuevo León”, anticipó. ¿Será?

¿Desafuero a la vista?

Los comentarios transfóbicos del diputado panista Gabriel Quadri podrían provocar su desafuero. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, dio a conocer ayer que pedirá a la bancada guinda en la Cámara de Diputados buscar el desafuero del legislador, ya que sus declaraciones demuestran la naturaleza del pensamiento conservador, por lo que no se puede tolerar su discurso de odio y discriminación. “Las declaraciones transfóbicas del diputado evidencian el pensamiento del PRIAN, el odio y rechazo a lo que ellos no entienden, a lo que ellos tachan de diferente, a lo que impugna el statu quo”, dijo.

El aval a la persecución política

Vaya mensaje el que envía Claudia Sheinbaum al reunirse con Cuitláhuac García, quien ha tenido que reconocer a regañadientes las violaciones a derechos humanos y abusos de poder cometidos por su gobierno en Veracruz, una vez que la CNDH documentó y le recomendó la reparación de daños a seis jóvenes que fueron víctimas de detenciones arbitrarias e imputación indebida de hechos, uno de tantos casos que se han denunciado, por lo que no de otra manera sino como un aval a la persecución política que se practica en ese estado se entiende el encuentro que la jefa de Gobierno de la CDMX ha sostenido con Cuitláhuac, con lo que estaría dejando en claro del lado de quién o quiénes está en situaciones de injusticia. Por lo que se ve, no es con las víctimas.