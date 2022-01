De ‘covidcito’ y responsabilidad

Vaya jugada la que le hizo el “covidcito” al presidente López Obrador. Ayer el mandatario leyó siete recomendaciones para evitar contagios, entre las que destacó usar cubrebocas, aislarse y no realizarse pruebas ante algo que parezca Covid, aunque éste –dijo, citando a Pedro Miguel– será seguramente un “covidcito” para los ya vacunados. Pero el mandatario, como siempre, no usó mascarilla, se reunió con sus colaboradores teniendo síntomas, compartió micrófono con Ricardo Sheffield, procurador del Consumidor, y estuvo casi dos horas en conferencia. El contagio no sólo le frustró su encuentro con embajadores y cónsules, sino su reanudación de giras al interior de la República. ¿El ‘Detente’ falló otra vez?

Evento de Zaldívar en la Iberoamericana

En pleno repunte de casos de Covid-19 por la variante ómicron, el ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, asistió ayer a la Universidad Iberoamericana, donde encabezó un evento para hablar de los avances del Poder Judicial. Dicho acto se llevó a cabo en un auditorio cerrado y completamente lleno, unas 120 personas, incluyendo la prensa. Al final, cada quien tiene derecho a decidir sobre su persona y acudir en las condiciones que crea conveniente. Ojalá que no haya consecuencias.

Chiquillada se suma a la 4T para elección 2022

Apenas pasó un mes de que el TEPJF ratificó el retiro del registro como partidos políticos nacionales a Fuerza por México, Redes Sociales Progresistas y Encuentro Solidario, y dichas organizaciones ya se levantaron y reorganizaron para seguir presentes en la vida política nacional. Y lo hicieron, ni más ni menos, de la mano de Morena, con quien llegaron a un acuerdo para apoyar a la 4T. Gerardo Islas, de Fuerza por México, asegura que este apoyo representa una cantidad importante de votos, por lo que ya construyen candidaturas comunes para los comicios donde se elegirán gobernadores. Este apoyo se suma al que Morena tenía en el PT y Partido Verde.

La segunda voz

“Hay que ser radicales en contra de la corrupción. Hay que ser radicales en contra de los privilegios de los altos funcionarios públicos. ‘Radical’ quiere decir cambio de raíz. Y lo que está encabezando la cuarta transformación es un cambio de raíz frente al viejo régimen, que era un régimen de corrupción”. No, no lo dijo el presidente López Obrador, sino, nada sorpresivo, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien aseguró que respeta al senador Ricardo Monreal y, aunque no es un tema personal, ella coincide con el Presidente de la República.

Operarán ya las tarjetas

El Poder Judicial de la CDMX logró un acuerdo para que la empresa Toka haga operativas las tarjetas de los empleados e inicie la dispersión de los vales de despensa de noviembre y diciembre de 2021 a partir de ya. El magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez inicia su nuevo periodo resolviendo este tema de los trabajadores del Poder Judicial capitalino que ya estaba escalando, al grado de que, ayer mismo, día de su toma de protesta, hubo manifestaciones y reclamos.

Nuevo senador tamaulipeco

Ayer, la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, tomó protesta como senador de Morena a Faustino López Vargas, quien es suplente del senador Américo Villarreal, que solicitó licencia luego de que fue designado como candidato de Morena a la gubernatura de Tamaulipas. Tras asumir su escaño, López Vargas indicó que la pandemia por Covid-19 dañó de manera significativa a nuestra sociedad; sin embargo, gracias a la gestión del Presidente de la República, el país sale adelante. Así el oficialismo.