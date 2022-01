Intento de ‘cuauhtemiña’

Como en sus buenos tiempos de futbolista, el góber de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, buscó hacer la “cuauhtemiña” ante los cuestionamientos de la prensa por la fotografía publicada por El Sol de México, en la que se le ve junto a líderes de Los Tlahuicas y Cártel Jalisco Nueva Generación. “Me saco fotos con todo el mundo. No le voy a negar la foto a nadie y a lo mejor saldrán más. No me acuerdo, de tantas fotos que me tomo no sé”, justificó. Alegó que se ha fotografiado muchísimo, “imagínate que le pregunte a cada persona: ‘Oye ¿quién eres tú? ¿A qué te dedicas?”. Más de uno exige que se revise el VAR…

Presumiendo ante el invitado

Ayer, en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, tuvo una reunión con el exlíder del Partido Laborista y miembro del Parlamento de Reino Unido, Jeremy Corbyn. En el encuentro, la mandataria presumió los programas sociales de su gobierno como el de becas; el aumento de capacidad hospitalaria con tres nuevos nosocomios; la inversión en la Línea 1 del Metro; la puesta en marcha de las dos líneas de Cablebús. Por cierto, Corbyn es gran amigo del Presidente. ¿A quiénes más visitó?

El desaire de la 4T al ITAM

El viernes se llevará a cabo el Seminario de Perspectivas Económicas 2022 en el ITAM, evento anual que organiza su asociación de exalumnos y que esta vez será híbrido: presencial y por Zoom. Tradicionalmente, este seminario contaba con la participación del secretario de Hacienda y del gobernador del Banco de México. Este año estaban anunciados el titular de SHCP, Rogelio Ramírez de la O, para hablar del panorama general de México en 2022, así como el canciller Marcelo Ebrard, para abordar la integración de América del Norte. La novedad, nos dicen, es que los funcionarios públicos y morenistas invitados cancelaron. En el programa final ya no aparece nadie de la 4T.

Falta a la maestra

Además de López-Gatell, quien también tuvo falta y no fue justificada fue la maestra Delfina Gómez, secretaria de Educación, pues ayer fue la gran ausente de la mañanera y el Pulso de Salud, sección en la que otras veces participa para dar el reporte de regreso a clases presenciales y contagios en escuelas. La texcocana quedó a deber a la opinión pública el número de alumnos que sí atendieron su llamado de llegar a las aulas, pues ni siquiera vía boletín se emitió un reporte.

Los machuchones en Palacio

Justo un día después de que afirmó que los empresarios no se podían “quejar” porque “requetesaben” que les va bien, el Presidente recibió a Carlos Salazar, líder del Consejo Coordinador Empresarial, en Palacio Nacional. Contrario a otras ocasiones, don Carlos evitó hablar con los medios, pues sólo saludó a las cámaras de lejos.

CFE le compite a la Vilchis

Ahora no fue Elizabeth García Vilchis la encargada de evidenciar las fake news. Esta vez tocó el turno a la CFE. En un escrito a la opinión pública, subido a la página web de la empresa que dirige Manuel Bartlett, señala: “The Economist dio a conocer el 3 de enero la nota titulada ‘Las reformas energéticas de México dañarán la economía y el Estado de derecho’”. La dependencia advierte un “prejuicio liberal” en publicaciones como esta, pues “para ellas, el único camino de una economía saludable es dejar en manos del mercado y la iniciativa privada el devenir de una nación”. Sólo faltó que dijera “no es falso, pero se exagera”.

El abogado de Serna no lo tiene ni Obama

Mucho se ha hablado de Julio César Serna, alto funcionario de la pasada administración en la capital, preso por actos de corrupción… enriquecimiento ilícito, para ser más precisos, y de su cercanía con el senador Miguel Ángel Mancera, su amigo de la infancia. Pero de lo que nada se había dicho es de su abogado Jaime Cancino León, un litigante de alto prestigio que defiende en México a Bruce Ainsley Beresford, exproductor del programa “Survivor”, detenido en México por el homicidio de su esposa, Mónica Burgos, en abril de 2010, en QRoo.