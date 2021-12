Las ‘malas bromas’ de Noroña

Así calificaron ayer diputados de Morena y del PAN el mensaje en redes sociales del diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, a las “inocentes palomitas conservadoras”. “He estado reflexionando sobre la última campaña que me ha tocado vivir de denuesto, de calumnia, de mentira, de intriga dentro del movimiento, y he tomado la determinación de dar a conocer que desisto de mis aspiraciones rumbo a 2024″, difundió ayer, 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, el petista. “Sólo él se la cree, nadie lo toma en serio”, deslizó el panista Jorge Espadas. “Sólo sueña, sus aspiraciones no hacen ni cosquillas a los grandes de Morena”, comentó una diputada morenista capitalina.

Crece el “mal ambiente” en San Lázaro

En las bancadas del PAN y el PRI en San Lázaro advirtieron ayer que “crece de manera preocupante un mal ambiente” en la Mesa Directiva de la presidencia de la Cámara de Diputados. La decisión del presidente, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, de “irse por la libre” y presentar una denuncia penal contra consejeros del INE sólo por posponer la consulta de la revocación de mandato, “acabó con el buen ambiente y el respeto que había”, señalan panistas. “Rompió con el estilo de los consensos y la consultas entre los partidos representados en la mesa”, lamentaron en el tricolor.

Se avecinan tormentas en Morena

Mario Delgado sabe lo que viene y toma sus precauciones. Debido a las impugnaciones y manifestaciones de protesta anunciadas por los procesos internos para la definición de candidaturas a los gobiernos estatales, el dirigente nacional de Morena pidió a la militancia “unidad hacia dentro y movilización hacia afuera”. Frente a las amenazas de impugnaciones y manifestaciones de protesta en Durango, Oaxaca y Tamaulipas, llamó a “reafirmar el compromiso de unidad en el partido, el apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador y el trabajo en equipo para consolidar el avance de la cuarta transformación”. Difícil el reto.

Injusticia consumada

Sin pruebas que lo incriminen, un juez de control vinculó a proceso a José Manuel del Río Virgen por el presunto homicidio del candidato a alcalde de Cazones Herrera, René Tovar, lo que ha terminado por ensombrecer más la aplicación de la justicia en Veracruz, donde hay una denuncia generalizada contra el autoritarismo que, afirman, ejerce el gobierno de Cuitláhuac García. Nos dicen que el juez desoyó el clamor nacional por la libertad de Del Río, el secretario técnico de la Jucopo del Senado, y terminó dando la espalda a los veracruzanos y las personas que han padecido el abuso de autoridad, al legitimar con su decisión el uso faccioso del poder y la persecución política que se ha evidenciado en los últimos meses. Familiares y amigos, convencidos de que Del Río es víctima de una venganza política, pues es colaborador del senador Ricardo Monreal, quien ha denunciado los abusos cometidos con la aplicación del delito de ultrajes a la autoridad, han dejado en claro que irán hasta las últimas consecuencias, porque son infundadas las acusaciones.

Sobre advertencia…

Para que luego no anden emulando al Toro Salgado Macedonio y hasta amenazando de muerte porque se les castiga con la pérdida de la candidatura por no reportar gastos, como establece la ley, el INE indicó que ya definió las reglas para la fiscalización de las precampañas; para aplicarlas, incluso dará cursos de capacitación a los partidos, incluido Morena, que con el pretexto de que sus candidatos no hacen precampaña, le da por evadir los reportes que debe entregar a la autoridad electoral.