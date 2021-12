Cumpleaños sin armonía

Ayer el senador naranja Dante Delgado viajaba proveniente de Oaxaca, donde vacacionaba, rumbo su natal Córdoba, Veracruz, para “pasar en armonía” este jueves 23 de diciembre, su cumpleaños número 71, cuando se enteró de la detención de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Jucopo del Senado. Ante ello, el dirigente nacional de MC tuvo que dar una rueda de prensa para denunciar el hecho y anunciar que solicitará la desaparición de poderes en la entidad. De modo que cumplió años pero con la armonía pérdida, por el “antiregalo” del góber Cuitláhuac García, a quien, sin decir su nombre, calificó de “vulgar delincuente investido de poder”.

La tiranía de Cuitláhuac

A propósito del tema, giro violento es el que ha tomado la situación de abuso de poder que viven las familias en el estado de Veracruz, ante un gobierno de corte autoritario que lo mismo le da oprimir a la ciudadanía o aquél que no comparta su política de abusos, como ha ocurrido con la detención de José Manuel del Río Virgen, colaborador cercano al coordinador de los senadores morenistas, Ricardo Monreal. A Del Río lo detuvieron por el supuesto delito de homicidio, pero desde el mismo círculo político y la sociedad veracruzana se entiende como un ajuste de cuentas contra el mismo titular de la Junta de Coordinación Política, quien ha puesto en descubierto que la persecución política, la maquinación de delitos y las acusaciones infundadas son frecuentes en esa entidad administrada por el morenista Cuitláhuac García.

¿No son iguales?

A la jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, no le importó codearse y tomarse la foto junto a Ana Gabriela Guevara, directora de la Conade, durante la entrega de reconocimientos a lo mejor del deporte de la Ciudad de México 2021, realizado, nada más y nada menos, que en Los Pinos. En la dependencia a cargo de la exvelocista, de acuerdo con el resultado de siete auditorías realizadas por la Función Pública, existen irregularidades en la asignación y comprobación de 50.8 millones de pesos del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento. Lo bueno es que Sheinbaum, al igual que el inquilino de Palacio, nos son iguales a los gobiernos anteriores.

Oposición vs. “decretazo”

Con la novedad de que un total de 47 senadores de las bancadas de PAN, PRI, MC, PRD y del Grupo Plural presentaron el lunes pasado, en total sigilo, una acción de inconstitucionalidad ante la Corte contra el “decretazo” que blinda las obras de infraestructura del gobierno de López Obrador. A los legisladores de oposición no les quedó de otra, luego de que la presidenta de la mesa directiva, Olga Sánchez Cordero, rechazó el planteamiento de presentar una controversia constitucional. A ver si la Corte les hace caso.

Presidencia no se queda atrás

La Presidencia de la República no podía quedarse atrás. Un día después de que el presidente de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérez Luna, apelara ante la Corte por la decisión del INE de aplazar los procesos para la consulta de revocación, y que el representante de Morena ante el INE, Mario Llergo, impugnara lo mismo ante el Tribunal Electoral, la consejería jurídica de Palacio hizo lo propio en el TEPJF. María Estela Ríos interpuso el recurso a nombre del presidente López Obrador, y uno de los magistrados deberá elaborar el proyecto para determinar qué procede.

Comienza levantar polvo otro decretazo

A menos de 24 horas de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, ya comenzó a levantar polvo y polémica el decreto que faculta al Ejército y la Marina –los consentidos del gabinete– a construir fideicomisos públicos sin estructura para recibir y administrar recursos de las aduanas que coordinarán. La polémica fue tal, que ya en varias oficinas de opositores se comenzaron a redactar las impugnaciones correspondientes por todas las vías legales, al calificar como un regalo más a las ya ilimitadas facultades que tienen las Fuerzas Armadas en la 4T.

Sale duartista de prisión, ¿buena señal para el exgóber?

Ayer se confirmó la libertad condicionada que un juez otorgó a Enrique Tarín García, ex colaborador del ex priista César Duarte. Con ello, el ex director de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua salió de prisión para llevar sus procesos penales desde casa. La decisión no sorprendió, sobre todo a aquellos que conocen del caso, pues la ven como una señal clara de la “buena negociación” que se tiene en este asunto con el nuevo gobierno que encabeza Maru Campos, y que podría evitar, incluso, que el propio Duarte Jáquez pisara la cárcel, una vez extraditado a México.