Prioridades legislativas

De acuerdo con el presidente de la Jucopo del Senado, Ricardo Monreal, desde ya se está preparando la agenda legislativa para el 1 de febrero, cuando inicia el periodo ordinario de sesiones, la cual, adelantó, estará enfocada a transitar y vencer los retos “formidables” que enfrenta el país en materia de seguridad, de bienestar y del campo, los cuales, dijo, se han convertido en exigencias ciudadanas. Así que ya están definidas las prioridades, además de la reforma eléctrica, que es la de mayor interés en Palacio Nacional.

Sin rencor a los Salgado

Para que los Salgado no anden pensando que en el INE les guardan algún rencor, la Comisión de Quejas desestimó la denuncia del PRD contra Evelyn la Torita Salgado, en la que se acusó de usar recursos públicos para la recolección de firmas de revocación de mandato, pues no hay elementos para comprobar tal denuncia.

Fuera, por hacer trampas

Aunque ayer llevó otra millonada de firmas, y su organización suma más de tres millones, el INE respondió con manazo a la presidenta de la organización Que Siga la Democracia, Gabriela Jiménez, por andar metiendo firmas apócrifas. En respuesta a una denuncia interpuesta por el PAN, la Comisión de Quejas del instituto dio de baja a la exdiputada federal como promovente de la revocación, para prevenir ilegalidades en el proceso, pues al menos 5% de sus firmas tienen inconsistencias.

Acercan a la 4T con el ITAM

Ayer terminó la presidencia de Xiuh Tenorio, exdiputado local y consultor político, en la Asociación de ExAlumnos del ITAM. Nos cuentan que uno de los logros de su periodo fue distender la relación y lograr un acercamiento entre la 4T y el instituto, ya que por primera vez integrantes del gabinete federal aceptaron la invitación a participar en seminarios y encuentros con exalumnos de esta casa de estudios.

Revés a Marko

A quien le aguaron el inicio de las posadas fue al dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, pues con eso de que sus escasos góbers se reincorporaron a la Conago, cada vez más se ve desfondada esa oposición.

Desecha Corte, por segunda vez, controversia de góber

Mal y de malas anda el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Y es que por segunda ocasión, la Corte desechó la controversia constitucional que promovió contra la orden de aprehensión que libró en su contra el juez Iván Zeferín Hernández, por delincuencia organizada y lavado. El ministro Juan Luis González Alcántara resolvió que este asunto ya es cosa juzgada, pues no es posible cambiar, modificar o desconocer lo resuelto en la controversia 96/2021, que promovió el panista en julio de este año, y la cual se desechó por improcedente.

Ramírez defiende

Arropado, el senador Ricardo Monreal por sus correligionarios, tras los embates de Germán Martínez Cázares esta semana. Poco tardó el gusto al senador michoacano por haber dicho que el grupo plural del que forma parte no quiere que lo traten como el Presidente de México trata al coordinador de la bancada Morena, lo que entre los morenistas se escuchó como un comentario despectivo a la aspiración presidencial de su líder, por lo que el senador Eduardo Ramírez hizo una puntual defensa y respondió con el señalamiento de que el expanista no representa más que un historial de traiciones y que duda que algún día vaya a ganar una elección, además de que la intervención del propio Monreal sirvió para ver que no pocos acompañan al zacatecano en el camino hacia 2024, pues, al concluir, el pleno del Senado gritó: “Presidente, presidente”. ¿Cómo la ve?