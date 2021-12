PRI, ¿con “nuevo rostro”?

Con más dudas que certezas sobre el futuro y las estrategias políticas que seguirá en el corto plazo, el otrora partidazo tricolor, hoy comandado por Alejandro Moreno, buscará este fin de semana “cambiarse de ropa y hasta de rostro”, según comentan legisladores federales. Y no es para menos, pues su ambiciosa agenda contempla –dicen– “avanzar en la definición del tricolor como partido de centro-izquierda, progresista y socialdemócrata, alejado de extremos ideológicos”. Aunque admiten que “no ha habido mucho consenso interno en las asambleas estatales”, la culminación este sábado 11 de diciembre, en la plenaria de su XXIII Asamblea Nacional, “hay un buen ánimo por recuperar la fuerza del ‘partido de México’”, aseguran.

Aprovecha premiación

De manera respetuosa, el arquitecto Gabriel Chávez de la Mora aprovechó la entrega de su Premio Nacional de Arquitectura para pugnar por el gremio ante el presidente López Obrador, pues ante un gobierno tan austero, pidió que no recorte presupuestos a las instituciones que velan por la reconstrucción y restauración de monumentos históricos.

Diablo ausente

Aunque ya casi entramos en temporada de posadas y pastorelas, el Diablo José Antonio Fernández, de Grupo Femsa, fue uno de los ausentes en la comilona del presidente López Obrador con los integrantes del Consejo Mexicano de Negocios, pues, en una de esas, el morenista lo agarraba, para no variar, de puerquito con aquello de que su negocio del Oxxo es el que más abusa con la reforma energética actual. Para malos tragos, mejor se quedó en las tierras del cerro de la silla.

El millón de firmas, en veremos…

Aunque al INE llegaron camionetas con lo que se presumió como un millón de firmas para la consulta de revocación de mandato, por parte de la organización Que Siga la Democracia, está por verse que los bonches de papelería pasen la lupa del organismo electoral y se declaren como válidas. En una de esas, mucho ruido y pocas nueces.

Tunda naranja a Alito

Y a propósito del futuro del PRI, ayer MC se lanzó con todo contra su dirigente nacional, Alejandro Moreno, por sus descalificaciones en contra del hijo de Luis Donaldo Colosio Murrieta. “Sus actos de vileza, sus declaraciones pedestres dan vergüenza”, reprochó el líder naranja en San Lázaro, Jorge Álvarez Máynez. Y remarcó: “El PRI perdió todas y cada una de las gubernaturas en juego este año, gracias a que tienen un dirigente extraviado, gracias a que ese dirigente dejó a su estado, Campeche, y se fue hasta un lejano tercer lugar con la alianza entre el PRI-PAN-PRD, por la corrupción y los hechos que marcaron el gobierno de Alito Moreno”, remachó.

¿Y cuándo comparece Gertz?

En el Senado, ayer se apareció el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, quien ya ofreció aclarar cualquier duda respecto a su patrimonio con la Secretaría de la Función Pública. En el caso del fiscal Alejandro Gertz, cuya comparecencia ha sido demandada por la oposición en la Cámara alta, por lo pronto, no habrá. El presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal, reveló ayer que, ante la falta de tiempo, Gertz Manero no comparecería antes del 15 de diciembre, que es cuando concluye el periodo ordinario de sesiones, por lo que se prevé que sea durante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. El fiscal debe responder, entre otros asuntos, a los señalamientos de las transferencias millonarias y la compra de más de un centenar de automóviles, para lo cual, faltaba más, no hay prisa y puede esperar.