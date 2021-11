Comida con los machuchones

A sólo un día de que se emitió el acuerdo para que toda obra de la 4T sea considerada de seguridad nacional –y que sólo busca eliminar la burocracia, según se justificó–, el Presidente departió con los principales empresarios del país alrededor de tres horas. La reunión fue “muy buena”, a decir de Ricardo Salinas Pliego. Los empresarios, entre ellos Carlos Slim, salieron muy sonrientes. La simplificación de trámites era una de las promesas que el mandatario ya había extendido al sector privado, de paso, probablemente lo elogiaron tras su participación en la cumbre de Líderes de América del Norte, donde planteó fortalecer a la región frente al mercado chino.

No hay PRIMor eléctrico

El jefe de la bancada tricolor en San Lázaro, Rubén Moreira, aseguró ayer que no hay “PRIMor eléctrico”, intentos de cortejos de Morena ni nada que despierte suspicacias. “No ha habido ni un acercamiento de Morena con nosotros”, deslizó. Pero dio esperanzas a los morenos: “Nosotros no hemos dicho sí o no sobre los puntos específicos y generales de la reforma eléctrica. Creemos que debe haber un gran debate nacional”, pero hasta después de las elecciones de 2022. Aunque el líder morenista, Ignacio Mier, insistió en que la discusión arrancará este año.

El TEPJF y la rendición de cuentas

Tocó el turno a las y los magistrados del TEPJF acudir a la Suprema Corte de Justicia para rendir su informe de labores. Ante un complejo proceso electoral, donde se presentaron más de 18 mil impugnaciones, la máxima instancia de justicia electoral, presidida por Reyes Rodríguez Mondragón, dio cuenta de sentencias consideradas históricas como el caso de la anulación en Iliatenco, Guerrero, por violencia política de género. O aquella en materia de paridad legislativa federal, donde se logró una conformación de 250 diputadas y 250 diputados, por poner algunos ejemplos. La rendición de cuentas de ayer, ante el pleno del Poder Judicial, abona a la democracia, consideraron los impartidores de justicia.

Ecos del caso Herrera

Entre las muestras de desconcierto por el “desnombramiento” de Arturo Herrera como candidato a la junta de gobierno del Banco de México –empezando por la sorpresa del propio Arturo– está la de Gerardo Esquivel. El hoy subgobernador de Banxico, y quien fuera en algún momento cercano a López Obrador, apuntó que “Arturo es un extraordinario servidor público, un gran economista y una excelente persona. Lamento mucho que el país se haya perdido la oportunidad de contar con él en un puesto de tanta responsabilidad”.

Tema espinoso en la Corte

En medio de la controversia por el llamado del secretario de la Defensa, Cresencio Sandoval, a sumarse a la 4T, y luego de la iniciativa presidencial para darle más facultades al titular de Sedena, hoy la Primera Sala de la Corte tiene previsto resolver la controversia constitucional contra el acuerdo presidencial que ordena disponer de la fuerza armada permanente para tareas de seguridad pública. Trasciende que la propuesta de la ministra ponente, Margarita Ríos Farjat, va en el sentido de declarar la constitucionalidad del citado acuerdo. Un tema que dará de qué hablar.

Electa a la primera

A la primera votación el senador Ricardo Monreal logró sacar la elección de Loretta Ortiz como la nueva integrante de la Suprema Corte, quien llega más que legitimada al espacio que deja el ministro Fernando Franco, toda vez que obtuvo un contundente respaldo de la mayoría calificada ante los 8 y 9 votos que sumaron Bernardo Bátiz y Verónica de Gyvés, las otras propuestas de la terna. El líder de la mayoría legislativa allanó con tiempo el camino y fue preparando el escenario para que fuera otra mujer quien pasara a formar parte del máximo tribunal constitucional, por lo que previo a la defensa que cada aspirante hiciera sobre la idoneidad de su candidatura ante el pleno, subrayó que la definición sería a través del voto libre, como ha sido una constante en el Senado.