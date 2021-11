Sheinbaum y Monreal, lucha de reflectores

Van estado por estado, no pierden la oportunidad de probar y medir su aplausómetro en cada entidad a la que acuden para la toma de posesión de las nuevas gobernadoras y gobernadores de Morena. Ayer, la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, y el senador Ricardo Monreal aparecieron ambos, casi juntos, en Colima para la asunción de Indira Vizacaíno a la gubernatura del estado. Sólo los separaba un asiento, casualmente, el de Mario Delgado, presidente de Morena.

Reproche naranja al TEPJF

El partido en el gobierno de Jalisco, Movimiento Ciudadano, reprobó la contradicción del TEPJF, pues ayer determinó que no podrán ser únicamente mujeres las que participen en la elección extraordinaria para la presidencia municipal de Tlaquepaque. Clemente Castañeda, dirigente del partido, reprochó que, si bien los magistrados han sido sensibles a la paridad de género, ahora, de un momento a otro, le “dan la espalda”.

Trago amargo para consejeros

A quienes se les aguó la celebración de Día de Muertos fue a los consejeros del INE, quienes, de forma unánime, habían rechazado generalizar la recolección de firmas para la revocación de mandato en formato impreso. Ahora tendrán más chamba y a contrarreloj, pues a más tardar los primeros días de enero todas las rúbricas, digitales o impresas, deberán estar validadas.

De género y continuidad

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, entrevistada tras la toma de protesta de Indira Vizcaíno como gobernadora de Colima, afirmó que México “sí está preparado” para ser gobernado por una mujer, pero no sólo ahora, sino “desde hace mucho”. Según la mandataria, desde tiempo atrás ha habido muchas candidatas a la Presidencia, pero en la actualidad no sólo es un asunto de género, sino también de “la continuidad de la cuarta transformación, que es fundamental… el rumbo de México, un gran momento y hay que darle continuidad y todo nuestro apoyo al Presidente de la República”, dijo. ¿Qué opinarán las feministas?

Ejecuciones a pleno sol en CDMX

El fin de semana causó conmoción la muerte, en condiciones extrañas, del actor Octavio Ocaña, pero parece que ya nadie se conmueve de igual manera con otras tantas muertes violentas que día con día ocurren en la Ciudad de México a plena luz del día. Tan sólo ayer hubo una persecución y balaceras en calles de San Juan Tepepan, en Xochimilco. El conductor de una camioneta VW blanca y placas del Estado de México fue ejecutado a tiros. En el lugar la policía halló más de 30 casquillos percutidos. Este caso, como otros, se viralizó en redes sociales y nadie se inmutó. ¿Será que la violencia ya se “normalizó” para los capitalinos?

Taibo se lanza contra Delgado

Durante la sesión virtual del Consejo Nacional de Morena, el director del Fondo de Cultura Económica y uno de los más aguerridos de la 4T, Paco Ignacio Taibo II, advirtió que Morena no puede ser “un partido que propone democracia cuando no la practica”. Y no sólo eso, sino que se lanzó directo contra el presidente nacional del partido, Mario Delgado, a quien instó a reflexionar sobre la conveniencia de hacerse a un lado. “Mario, si no entiendes qué piensa el país de Morena, renuncia, no hay bronca”, le soltó el escritor. Delgado, al parecer, ha hecho mutis.

Activista mexicana reprocha a líderes

La joven activista ambiental mexicana, Xiye Bastida, se fue duro contra los líderes mundiales por lo que considera su inacción ante el calentamiento global. La llamada Greta Thunberg mexicana les hizo ver que esta era su segunda COP, y reprochó que ha habido más ediciones de esta cumbre climática que el tiempo de vida que ella tiene, por lo que les espetó: “¿Cuántas COP más van a esperar antes de actuar?”. ¿Tendrá eco su reclamo?