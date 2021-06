La chacota de la caguama

El Presidente lo volvió a hacer. Durante la mañanera, al referirse a los resultados electorales en la región del Pacífico, se mofó: “Hasta le voy a pedir permiso a Ricardo Anaya para que yo me tome una nada más, una caguama Pacífico. Todo con moderación”. Lo anterior, en alusión al spot del panista en el que comparó el gasto de cancelar el NAIM con el del “señor de las caguamas”. Pero el excandidato no se quedó callado y reviró: “Permiso concedido para que se tome su caguama. Yo de hecho me estoy tomando una Victoria aquí en el poniente de la Ciudad de México y posiblemente me tome otra en Querétaro”. Ni la burla perdonan.

Se abren “apetitos” de poder en Morena

Aún no llegan a sus curules los nuevos diputados ni los reelectos, y ya en San Lázaro se analizan los escenarios para quienes ocuparían los espacios de poder en la mayoría parlamentaria de Morena. Aunque pidió a los periodistas “no me despierten mi apetito”, el actual coordinador, el poblano Ignacio Mier, deslizó que sí se propondrá para continuar en la coordinación de la nueva bancada, con la garantía de que “seré siempre un instrumento que fomente la unidad al interior del grupo”, ofreció. Pero algunos de los morenos salientes acotan que “habrá que esperar la señal de Palacio” y otros advierten que “hay que conocer también el ‘apetito’ de Yeidckol Polevnsky, ¿no?”.

Morena acusa recuento ilegal en Tamaulipas

Comenzaron los cómputos distritales y con ellos las inconformidades. Resulta que los morenistas en Tamaulipas estaban muy contentos porque el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca perdió la mayoría panista en el Congreso estatal. El júbilo se tornó en molestia cuando el Consejo Municipal Electoral en Tamaulipas determinó recontar los votos de más de 2 mil casillas. El hecho fue considerado por Morena como ilegal. “No vamos a permitir que roben la decisión de la mayoría de los tamaulipecos en las urnas”, advirtió el diputado federal Erasmo González Robledo. Añadió que, si el IETAM “se presta a esa perversidad, nos manifestaremos por supuesto a defender la legalidad”.

Claudia evita contacto

Quizá porque las urnas ya le insinuaron que no es tan popular en la ciudad, Claudia Sheinbaum optó por tomar el auto para regresar a su oficina por la calle Corregidora, que ya está ‘envallada’ y resguardada por la propia policía capitalina. Y eso que el Palacio del Ayuntamiento está a un cruce de semáforo del cuadrante de Palacio Nacional.

Oposición doblegada

Ayer el senador panista Damián Zepeda puso el dedo en la llaga más flaca del bloque opositor. El sonorense hizo ver que, en la Legislatura que termina, la 4T logró reformas constitucionales “dañinas” gracias a que hubo legisladores de oposición que “se doblaron” para que Morena reuniera la mayoría calificada. Por ello, llamó a los diputados entrantes a “estar a la altura de la circunstancia, no se pueden seguir doblando (…) eso tiene que acabar aquí y ahora”.

La polémica de la Cuauhtémoc

Sorprendente lo de Dolores Padierna, que perdió contra la alianza Va Por México por 10 puntos de preferencia electoral contra Sandra Cuevas, en la alcaldía Cuauhtémoc. La acusan del desastre electoral en Ciudad de México por no operar la estructura, pero, sobre todo, porque desde un principio se aferró a una candidatura donde como alcaldesa no dio buenos resultados. La culpa es de los candidatos competitivos. Por cierto, no es el único caso de este tipo en la CDMX. A ver cómo se ajustan cuentas.