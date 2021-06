El tuit fake de Duarte en apoyo a Maru

Parece que hay quienes creen que en tiempos electorales todo se vale. Resulta que fue hackeada la cuenta de Twitter del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, preso en EU, para hacer un “llamado a votar” por la candidata del PAN al Ejecutivo estatal, Maru Campos, quien, según las acusaciones del actual mandatario, Javier Corral, estaba en la nómina secreta duartista. Pero resulta que el último mensaje del expriista es del 3 de octubre de 2016, por lo que su abogado Ricardo Sánchez Reyes Retana, si bien no quiso señalar culpables, dijo que toda información relativa a su cliente será por su conducto.

Intriga palaciega

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, no gana para disgustos con tanto colaborador polémico. Primero fue el exsubsecretario Carlos Peralta quien, en su momento, puso en aprietos a su jefa al ganarse incluso el regaño del presidente López Obrador. Ahora es Omar Cervantes, quien abandona la Segob tras la difusión de un audio en el que supuestamente se pretendía involucrar a “los Scherer” (¿el consejero jurídico de Presidencia, acaso?) con el candidato del PRI a la gubernatura de Nuevo León, Adrián de la Garza. Cervantes presentó su renuncia con carácter irrevocable como vocero de la dependencia.

Que siempre sí hay evidencia

Allá, en el lejano 2020, ya en plena pandemia, el presidente López Obrador aseguraba que la violencia de género no se había incrementado durante la cuarentena por el Covid-19. Lo curioso es que ayer la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, aseguró justamente lo contrario, para justificar el regreso a clases presenciales. “No podemos cegarnos a que hubo momentos u hogares en donde hubo violencia familiar, y lo hay, porque lo tenemos registrado”, aseguró la funcionaria, quien pidió a los docentes volver a las aulas, pues en la escuela los niños tienen una “lucecita” de seguridad emocional.

Rolas prohibidas

El candidato de Morena a la presidencia municipal de Aguascalientes, Arturo Ávila, consiguió prender a la banda. Y no es que se las dé de rockero como el experredista Juan Zepeda, quien, por cierto, va por la alcaldía de Nezahualcóyotl bajo las siglas de Movimiento Ciudadano. En realidad, el morenista se puso creativo y realizó un “cover” de la canción “Voto latino”, del grupo Molotov, que difundió en las redes para impulsar el “voto masivo” en favor de los suyos. Sólo que a la agrupación musical no le gustó el “tributo” y amenazó con demandar al político por supuesta violación de derechos de autor.

Los costos de ahorrar en antivirus

La Lotería Nacional quizá debiera organizar una rifa para juntar los 40 mil dólares que, según versiones periodísticas, le estarían exigiendo piratas informáticos para devolverle al acceso a sus sistemas informáticos, tristemente infectados por un malware. El secuestro cibernético que afecta a Pronósticos Deportivos se parece al que sufrió Pemex a finales de 2019, cuando los maleantes pidieron 4.9 mdd que, desde luego, no pagó la petrolera. En aquella ocasión, los piratas divulgaron información sensible, de modo que no sería difícil que algo así ocurriera en el caso Lotenal y un día de estos nos topemos en la red con datos secretos sobre la rifa del avión, entre otras suertes.

Atiza Delgado el fuego contra Cabeza de Vaca

En el límite legal del fin de las campañas electorales, este miércoles, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, acudirá a la FGR “para atizar el fuego” –nos dicen– en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Adelantan que el incidente que vivieron en su gira por la entidad “va a traer consecuencias” y va exigir que se proceda conforme a la ley. También se busca presionar y apresurar para someter a la justicia al mandatario estatal panista, según señalan.