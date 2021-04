Balazo en el pie

Ayer en su conferencia, López Obrador quería recordar cómo él adivinó el reparto de consejeros electorales entre partidos, así que pidió a su vocero buscar aquel video. Pero lo que no recordaba el Presidente es que ese clip justo empezaba con una crítica hacia el “PRIAN”. Como sabe que los consejeros electorales lo tienen en la mira durante esta veda y, a su decir, “lo quieren arrestar”, no pasaron ni ocho segundos cuando el mandatario cayó en la cuenta de que tiene prohibido hacer esas expresiones en plena campaña electoral. “No, no, no, ¡quítalo!”, urgió a Jesús Ramírez. ¿Habría sido demasiado tarde?

El tovarisch Marcelo

Vaya que se dieron vuelo los tuiteros con Marcelo Ebrard, a propósito de su viaje a Moscú para negociar vacunas Sputnik V. Y es que el canciller tuvo la puntada de escribir un mensaje en ruso para agradecer a las autoridades de ese país sus atenciones, lo que desató un torbellino creativo de los usuarios de esa red social y le devolvieron el cumplido con memes a todo vapor. Para tratar de olvidar, el camarada (tovarisch) Marcelo envió un segundo tuit en el que aseguró que trae buenas noticias para México. ¿Será?

Implosión en Morena

La asignación de candidaturas sin tomar en cuenta a la verdadera militancia puede causar un cisma en el partido del Presidente. El senador de San Luis Potosí Primo Dothé no sólo pidió licencia a su escaño por tiempo indefinido, sino además anunció la renuncia a su militancia en Morena porque –denunció– las cúpulas nacionales han comenzado a “pulverizar la solidez moral” del partido, lo cual ha llevado a que parte de la “mafia del poder” ocupe sus candidaturas. De fondo está que el dirigente de Morena, Mario Delgado, cedió la candidatura a la gubernatura a Mónica Rangel, quien apenas el 1 de febrero renunció como secretaria de Salud del gobierno del priista Juan Manuel Carreras.

Góbers aliancistas, con Cabeza de Vaca

La Alianza Federalista, que andaba desaparecida y quién sabe en qué campaña, ayer reapareció para reprochar “el uso autoritario, faccioso y arbitrario de las instituciones democráticas”. La agrupación de mandatarios acusó un proceso plagado de “irregularidades técnico-jurídicas” en la Sección Instructora de la Cámara de Diputados y señaló a los diputados “oficialistas” Pablo Gómez, Martha Patricia Ramírez y Mary Carmen Bernal, que votaron por retirar el fuero al gobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, al tiempo que protegieron con inmunidad procesal al senador morenista Cruz Pérez Cuéllar. Un hecho “reprobable y vergonzoso”, acusaron.

Vacunan a latinoamericanos en el consulado de México

Ayer hubo “romería” latinoamericana en el consulado de México en Miami, ya que se realizó una jornada de vacunación para la comunidad mexicana. Luego de un acuerdo con el Departamento de Salud del estado de Florida, el consulado recibió algunos cientos de vacunas Johnson & Johnson que fueron puestas ayer, con el requisito de tener matrícula consular o un comprobante de domicilio. También acudieron a vacunarse personas originarias de Colombia, Perú, Argentina, Guatemala y de otros países, que radican en Miami.

Entre sectas te veas

La secta NXIVM está siendo el negrito que los candidatos quieren poner en el arroz de sus opositores. Sólo que no a todos les funciona. Ayer, la Comisión de Quejas del INE pidió a Movimiento Ciudadano bajar un spot en donde le atribuye a Arturo Ávila, candidato de Morena a la presidencia municipal de Aguascalientes, formar parte de esa organización dedicada a trata de personas. Los consejeros estimaron que se trata de una calumnia, pues la participación en ese grupo no necesariamente los hace corresponsables del delito por el que ha sido juzgado su líder Keith Raniere, como se menciona en el promocional.