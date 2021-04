AMLO pierde otro round en la SCJN

Ayer, en votación dividida (3-2), la Primera Sala de la Corte confirmó la suspensión concedida al INE, Cofece y Banco de México que impiden la reducción del salario de los altos funcionarios de dichos órganos autónomos, el cual es muy superior al que percibe el Presidente. Se trata de un round más que pierde López Obrador ante los órganos autónomos, a quienes trae entre ceja y ceja, por éste y otros casos que están en curso en tribunales. Y que conste que está al frente de la Corte el ministro Arturo Zaldívar y aún no se aprueba en San Lázaro su regalazo.

Alcanza el Covid a Juárez Cisneros

El Covid también dejó ver ya su tercera ola en la Cámara de Diputados, pues a los ya casi 600 casos reportados –592 hasta ayer– se sumó el coordinador del PRI, René Juárez Cisneros. “Amigas y amigos: He dado positivo a Covid-19 y por prescripción médica debo guardar un mínimo reposo para mi recuperación. Ya estoy en tratamiento y atendiendo todas las indicaciones médicas. Les agradezco su solidaridad y comprensión. #NoBajarLaGuardia”, anunció el guerrerense en redes.

La sororidad que no se les da

Bien dicen que la congruencia no es precisamente una virtud de Morena, y otra muestra de ello es Zazil Carreras, quien se dice feminista y es integrante de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido. Primero criticó a la diputada priista Cinthya López Castro, a quien recordó como la “diputada brownie de mota de 4 viajes” por buscar la reelección, y luego a la senadora Lili Téllez porque –irrespetuosa y discriminatoria, es cierto– se metió con el físico de la secretaria general del partido, Citlalli Hernández. Queda claro que dentro del feminismo que pregona la morenista no cabe eso de la sororidad, es decir, la solidaridad entre mujeres.

Bajan spot contra Morena

Para que luego Morena no salga con que el INE sólo actúa de forma arbitraria, ayer la Comisión de Quejas dio trámite a una queja del partido y ordenó a Ricardo Bours, candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Sonora, retirar el spot contra su rival, Alfonso Durazo, de Morena. El promocional del emecista señala. “No tengo nexos con el narco, como Durazo”. Los integrantes de la comisión coincidieron en que la libertad de expresión tiene como límite los derechos de terceros, y la calumnia está prohibida en la ley electoral.

La UNAM alza la voz por vacunas

Al no ver nada claro en cuanto a la vacunación de su personal académico y administrativo, la máxima casa de estudios envió a autoridades federales y estatales una lista, con nombres y apellidos, de su plantilla para que no se les olvide que también forman parte del sector docente que debe recibir la inmunización contra Covid-19. Es tal la falta de información que en Ciudad Universitaria no saben, a la fecha, si corresponderá a la propia UNAM aplicar la vacuna a su personal o si éste será incluido en la campaña del gobierno federal.

Orfandad por pandemia, el otro drama

La senadora del PAN, Josefina Vázquez Mota, inauguró ayer el foro Problemática bio-psico-social infantil, derivada de la orfandad por la pandemia por Covid-19 en México. Allí, la presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia de la Cámara alta reveló que la epidemia ha dejado en México a 195 mil niñas y niños en orfandad, aproximadamente, quienes, dijo, recordarán la emergencia sanitaria como el tiempo más doloroso de su existencia y el peor infierno que hayan vivido. En el encuentro participaron expertos y especialistas para analizar este contexto y diseñar políticas públicas dirigidas a salvaguardar a los infantes. Que así sea.

Las obras de la derecha

Montaje o no, sacada de contexto o no, vaya limpia que van a tener que dar en el equipo de campaña de David Monreal para encontrar al curioso que captó sorpresivamente la supuesta manoseada a una candidata y mandó el video a la benditas redes sociales. Lo cierto es que el “rozamiento involuntario”, como admite el candidato morenista al gobierno de Zacatecas que pudo haber sido, es obra de la derecha, todos lo vieron.