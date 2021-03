Detrás de cámaras

Algunos detalles a resaltar del mensaje de ayer de López Obrador a 100 días de su tercer año de gobierno. Más allá del set elegido –ahora fue la biblioteca Ortiz Mena de Palacio Nacional–, y al margen del cotilleo que se pudo observar entre Beatriz Gutiérrez y Claudia Sheinbaum, ambas en primera fila a una sana distancia que les permitía conversar sonrientemente, llamaron la atención dos omisiones. La primera, que no hizo mención del número de defunciones por Covid, que, según la Ssa, son más de 200 mil, pero, de acuerdo con el Renapo, rebasan las 300 mil. Y la segunda, que, aunque aludió a los feminicidios, no refirió ni de pasada la intención de crear una Fiscalía de Feminicidios o alguna iniciativa para la interrupción legal del embarazo, demandas sentidas del movimiento feminista.

Con los atentos saludos…

Fue más que evidente el acento que puso ayer en su discurso el Presidente en el reconocimiento a las Fuerzas Armadas. Sin su “generosa, leal y fundamental” aportación al desarrollo del país, la vida pública sería prácticamente un caos, a juzgar por los elogios del mandatario. Pero evidente fue también la ausencia de uno de los dos mandos militares aludidos, el almirante Rafael Ojeda, titular de la Marina. En su representación estuvo –sentado al lado del general Cresencio Sandoval– el subsecretario Eduardo Redondo, a quien López Obrador le encomendó llevar el saludo al responsable de Semar. ¿Será que a don Rafael sí le pegó duro el Covid y por ello aún no se incorpora? Esperemos que le haga llegar los saludos con cubrebocas bien puesto.

“Lecciones” para mujeres

Como que al director general de Materiales Educativos de la SEP, Max Arriaga, le hacen falta unos buenos cursos de perspectiva de género, al menos si no quiere que lo vuelvan a tundir en redes como ayer, por sus desafortunadas “lecciones” para combatir el patriarcado. “Mujeres, si en verdad buscan emanciparse de sus opresores, modificar este sistema machista que las rodea, no esperen que su libertad llegue como un regalo (…) Nuestro Presidente no las engaña. ¿Quieren cambiar este sistema machista? Necesitan dos cosas. Uno, cultura, lo cual les dará identidad. Y dos, educación, para desarrollar un pensamiento crítico. ¿Quieren ambas? Asistan a la biblioteca pública”... Y todavía le aplaudieron.

Herrera echa flores a Tabasco

Bien se quiso ver ayer el titular de Hacienda, Arturo Herrera, ante el presidente López Obrador. En plenas campañas electorales y ante diputados de todos los partidos, el funcionario presumió en San Lázaro que “hasta hace seis semanas había tres entidades del país que habían recuperado todos los empleos perdidos por la pandemia y habían construido por encima de los perdidos; entre ellos Tabasco, debido a las obras de la Refinería en Dos Bocas”. Y ya sólo de paso mencionó que los otros dos fueron Baja California y Chihuahua.

Zodiaco federal

La imagen que circuló en las redes parecía un meme; sin embargo, resultó tan verídica que pronto fue borrada del portal del gobierno federal, aunque en la vista-caché de Google aún está visible. Se trata de un artículo de la Lotería Nacional sobre los… signos del Zodiaco, pero el cual fue puesto justo abajo de los enlaces del Registro de Vacunación, la información científica sobre Covid-19 y la liga de Trámites. “Este es tu elemento según tu signo del Zodiaco: los signos de fuego son Aries, Leo y Sagitario…”, se podía leer en la página web.

La ‘nomenclatura’ morenista contra Monreal

Ayer hubo revuelta en Morena al darse a conocer la lista de selección de candidaturas a diputados federales plurinominales, uno de los afectados fue Ricardo Monreal. Se hizo manifiesta la voracidad de la nomenclatura de Morena cuando trató de impulsar un cuadro de jóvenes morenistas que podrían significar votos para esa formación política: Gilberto Encinas, secretario técnico del Grupo Parlamentario de Morena, y Santos González, colaborador del senador, quienes fueron excluidos de la lista, no por carecer de méritos, sino por meterle una zancadilla al líder del Senado.