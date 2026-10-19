Franquicias: entre la desinformación y la profesionalización

En una época en la que las redes sociales han democratizado la información, también han facilitado la proliferación de opiniones sin sustento técnico. La industria de las franquicias no ha sido ajena a este fenómeno. Mientras miles de empresarios e inversionistas encuentran en este modelo una vía probada para crecer, también aumentan las voces que emiten diagnósticos simplistas sobre un sistema empresarial cuya complejidad suele pasar desapercibida.

Las franquicias han demostrado ser, durante décadas, uno de los modelos más exitosos para la expansión empresarial. Su capacidad para replicar negocios probados, generar empleos, atraer inversión y democratizar el emprendimiento las ha convertido en un motor de desarrollo económico en México y el mundo.

Sin embargo, en los últimos meses he observado un fenómeno que merece atención: la creciente proliferación de opiniones superficiales sobre el modelo de franquicias, particularmente en redes sociales. Cada vez son más las marcas y empresarios que se acercan preocupados por contenidos generados por supuestos expertos o “gurús” de negocios que emiten juicios, muchas veces sin investigación suficiente, sin contexto y sin conocimiento.

Por supuesto, esto no significa que el sector esté exento de problemas. Como en cualquier industria, existen conceptos que se comercializan como franquicias cuando en realidad se asemejan más a oportunidades de negocio respaldadas por una marca, pero sin los elementos fundamentales que caracterizan a una franquicia profesional. Reconocer esta realidad es necesario para fortalecer al sector y no para desacreditarlo.

La propia legislación mexicana establece que existe franquicia cuando se concede el uso de una marca y se transmiten conocimientos técnicos, asistencia o métodos operativos que permitan la comercialización uniforme de productos o servicios. En términos prácticos, hablamos de tres pilares fundamentales: marca, transferencia de conocimiento y estandarización.

No obstante, la experiencia nos demuestra que una franquicia exitosa requiere mucho más que cumplir con una definición legal. Necesita un modelo probado, rentable y replicable. La verdadera fortaleza de una franquicia no radica en su capacidad para estandarizar procesos, sino en su capacidad para generar valor sostenible tanto para el franquiciante como para el franquiciatario.

Crear una franquicia sólida es un proceso multidisciplinario. Implica estrategia empresarial, análisis financiero, diseño de procesos, mercadotecnia, comercialización, desarrollo tecnológico, protección de la propiedad intelectual, estructura corporativa y modelos de gobernanza. También requiere institucionalización, visión de largo plazo y una comprensión profunda de los mercados donde se busca crecer.

Por ello, resulta preocupante escuchar con frecuencia que desarrollar una franquicia es tan simple como generar un manual con herramientas de IA o descargar un contrato estándar de internet. Esa visión minimiza el enorme esfuerzo que existe detrás de una marca exitosa.

Toda empresa que alcanza la madurez suficiente para franquiciar ha recorrido un camino de aprendizaje construido a partir de inversión, errores, ajustes, innovación, desvelos y años de trabajo.

La discusión de fondo, entonces, no debería centrarse en desacreditar al modelo, sino en elevar sus estándares. La industria necesita más investigación, más profesionalización, mejores prácticas y una mayor responsabilidad de quienes comunican información sobre ella.

Las franquicias no son productos milagro, pero tampoco son esquemas improvisados. Son estructuras empresariales complejas que, cuando se desarrollan correctamente, generan crecimiento económico, empleo formal y oportunidades de inversión para miles de familias.

México enfrenta desafíos importantes en competitividad, productividad y fortalecimiento institucional. En ese contexto, las franquicias pueden y deben convertirse en un ejemplo de cómo la colaboración empresarial, la innovación y la transferencia de conocimiento generan valor.

El futuro del sector no dependerá de cuántas franquicias se vendan cada año, sino de la calidad de los modelos que se incorporen al mercado. Dependerá de la capacidad para impulsar la innovación, adoptar nuevas tecnologías, desarrollar economías de escala, fortalecer prácticas sostenibles y construir redes sólidas.

Por ello, más que nunca, es momento de defender la profesionalización del sector, privilegiar la información basada en conocimiento y reforzar los estándares que han permitido que el modelo de siga siendo uno de los mecanismos de expansión empresarial más exitosos del mundo.

En tiempos donde abundan las opiniones inmediatas, la industria de las franquicias debe reivindicar el valor de la experiencia, el conocimiento y las buenas prácticas. Porque las marcas exitosas no se construyen con ocurrencias ni con recetas rápidas; sino con trabajo, disciplina, innovación y una profunda responsabilidad.