López Obrador, acorralado por la realidad

La política es una arena movediza. Circunstancias cambiantes y realidades efímeras. Blanco y negro. Día y noche. Hoy poderoso, mañana débil y perseguido.

Trump ha orillado con sus acciones a cambiar en los hechos la política del actual gobierno. De los abrazos y no balazos pasamos a los balazos sin abrazos. De la negativa de la existencia de laboratorios de fentanilo a la clausura de más de 250 recintos. De la honestidad republicana al robo del siglo de Segalmex y al huachicol mexicano. Del gran poder de Andy al desprestigio y la cancelación de su visa.

Por otro lado, nuestra relación con Estados Unidos está en su peor momento. Los calificativos y denuncias de los vecinos han sido demoledores. Nos han perdido el respeto. En mi opinión, ha faltado un alto nivel profesional en la interlocución con los americanos.

La realidad ha rebasado la voluntad de la presidenta de defender la imagen del pasado gobierno. No ha podido ocultar la corrupción y la inseguridad.

En los hechos, se ha exhibido al gobierno anterior como cómplice de la delincuencia y de la gran corrupción existente.

López Obrador debe estar muy molesto por el acontecer nacional. Le han pegado donde más le duele: en su familia. Están lesionando su prestigio y lo están confinando a quedar como un político corrupto y ligado al narcotráfico.

¡Qué contrasentido! Luchar 18 años y quedar atrapado por la historia. Hoy se abre un nuevo capítulo en la política mexicana. Morena, amenazada y en el banquillo de los acusados. Es un duro golpe al liderazgo del expresidente y, tal vez, a su proyecto político. A su hijo, el heredero de su patrimonio, lo han herido de gravedad política, vulnerando al mismo tiempo al de Palenque.

El asunto de Andy podría ser el principio de algo mayor. Es un tiro a la yugular. Vienen por más; al menos así lo han anunciado. Y lo que parecería impensable: ir contra Morena como ligada a los cárteles de la droga. A Trump le urge acción y alguna victoria. Irán lo tiene perdido. Su desgaste es evidente. Necesita una medalla de reconocimiento y México está a la vista.

El acontecimiento también involucra a la presidenta. Muy probablemente la responsabilizarán del trágico acontecer. No supo cuidar lo más querido de su jefe López Obrador. A partir de ahora, los deslindes políticos se harán presentes. El péndulo político que hemos mencionado en diversos artículos se hará presente y se pondrá en acción.