La dignidad no cambia, sus amenazas sí

Hablar de derechos emergentes puede generar confusión al inicio: podríamos pensar que se trata de inventar derechos cada vez que la sociedad enfrenta un problema distinto. No es así. Muchos de ellos no nacen de la nada, sino de una exigencia más profunda: proteger la dignidad humana frente a riesgos que antes no existían con la misma intensidad, escala o velocidad.

La dignidad humana no es una idea nueva; es el fundamento de los derechos y de todo Estado constitucional. Lo que sí ha cambiado son las formas en que puede verse amenazada. Hoy, una persona puede ser discriminada por un algoritmo, vigilada sin advertirlo, excluida de servicios públicos por falta de conectividad, reducida a datos o colocada en una precariedad incompatible con una vida digna.

Por eso, el debate no debe plantearse como un conflicto entre derechos nuevos y derechos viejos. La pregunta relevante es otra: ¿qué garantías necesita la persona para seguir siendo libre, igual y digna en el siglo XXI?

Desde esa perspectiva, los derechos emergentes pueden entenderse de tres formas. En algunos casos, responden a realidades novedosas. En otros, extienden derechos clásicos —como privacidad, igualdad, libertad de expresión, participación política o acceso a la justicia— a entornos digitales, tecnológicos o globales. Y, en otros más, reconocen a grupos históricamente excluidos que siempre debieron estar plenamente protegidos.

La inteligencia artificial, por ejemplo, no elimina la importancia de la igualdad; la vuelve más urgente. La brecha digital no sustituye el derecho a la educación, al trabajo o a la participación; evidencia que esos derechos pueden volverse inaccesibles si la conectividad se convierte en una nueva frontera de exclusión. La protección de datos personales no es solo una cuestión técnica; es una condición para preservar autonomía, privacidad y libertad.

El reto del constitucionalismo contemporáneo no consiste en multiplicar derechos sin sentido, sino en asegurar que ninguna transformación tecnológica, económica o social deje a la persona fuera de la protección jurídica. El derecho debe adaptarse sin perder su centro: la dignidad humana.

Hoy, el poder que influye en nuestra vida no siempre proviene del Estado. También puede venir de plataformas digitales, algoritmos, mercados globales o tecnologías que organizan la información, los servicios y las oportunidades a las que accedemos.

Por eso, los derechos emergentes son una advertencia democrática: la dignidad no cambia, pero sus amenazas sí. Y frente a esas amenazas, el derecho no puede llegar tarde.