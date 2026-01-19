2026: el año de la expansión tecnológica del retail

El 2026 trae consigo uno de los mayores retos para el sector retail: la transformación del negocio. Las demandas de los usuarios, necesidades de los comercios y tendencias de consumo, obligan a evolucionar su modelo a uno inteligente impulsado por herramientas digitales como inteligencia artificial que permitan eficientar los procesos, así como hacerlos más ágiles y seguros.

El área de pagos será una de las de mayor transformación ante las nuevas demandas de compras y hábitos que los consumidores están desarrollando. Opciones móviles para pagar desde cualquier punto del comercio, con uso de contactless, IA para agilizar las transacciones y crear experiencias de compra que vayan más allá de emitir un pago, serán algunas opciones que ya se están posicionando y que los retailers no pueden dejar de lado.

Eventos como el NRF 2026, evidencian con claridad hacia dónde se dirige la industria.

Una experiencia que viví de primera mano durante el evento y que vale la pena compartir fue mi visita a un espacio interactivo donde se recreaba el proceso de compra de joyería dirigida a mujeres. Como parte del recorrido, se me invitó a interactuar con un dispositivo que, apoyado en inteligencia artificial, me ofrecía recomendaciones personalizadas para elegir un regalo para mi esposa. Debo admitir que la propuesta me resultó no solo ingeniosa, sino sumamente práctica: una solución que muchos, en situaciones similares, seguramente utilizaremos y agradeceremos.

Soluciones impulsadas por IA, dispositivos móviles que funcionan como terminales de pago y plataformas basadas en Android que integran pagos y aplicaciones de negocio están redefiniendo la forma en que los comercios gestionan su operación. En este contexto, la colaboración entre socios tecnológicos será determinante para impulsar el crecimiento y la innovación durante este año.

Sin embargo, en 2026 la prioridad no es únicamente pagar rápido y de forma segura. Con la plataforma AXIUM, los retailers pueden expandir su operación más allá del pago, integrando la aceptación de múltiples métodos, la gestión de inventarios, la administración de información de clientes y el control en tiempo real tanto de las ventas como del estado de los dispositivos, todo desde un mismo ecosistema.

A través de alianzas estratégicas se busca fortalecer el ecosistema de pagos. En colaboración con Samsung y Talus, esta alianza refleja una apuesta por soluciones prácticas, escalables y centradas en el negocio. Al ofrecer una herramienta con una interfaz familiar, fácil de implementar y que no exige grandes transformaciones de infraestructura, se abre la puerta para que empresas de cualquier tamaño accedan a capacidades avanzadas de pago sin fricciones operativas.

Este tipo de colaboraciones no solo impulsan la adopción tecnológica, sino que inspiran una nueva manera de entender cómo los comercios compiten, se diferencian y crecen. En un contexto donde la movilidad, la velocidad y la simplicidad marcan la experiencia del consumidor, contar con soluciones flexibles y con aliados estratégicos que compartan una visión común se convierte en un verdadero motor de transformación, especialmente en mercados tan dinámicos como el norteamericano.

El ecosistema retail avanza impulsado por consumidores cada vez más informados, conectados y exigentes. Los comercios que se atrevan a evolucionar, invertir en innovación y construir alianzas sólidas no solo lograrán crecer, sino que liderarán el camino hacia el futuro de los pagos. En Ingenico asumimos ese propósito: acompañar a los retailers en esta evolución y contribuir activamente a la construcción de un ecosistema de pagos más ágil, seguro e innovador.