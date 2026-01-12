Colaborador Invitado

Queridos Reyes Magos: México quiere un retiro digno

Construir un retiro digno... requiere gobiernos que diseñen políticas inteligentes, instituciones financieras comprometidas.

Queridos Reyes Magos:

Este año no voy a pedir juguetes, consumo ni milagros. Les escribo desde un México que trabaja, produce, sostiene a sus familias y aporta a la economía, pero que teme algo tan humano como inevitable: el futuro. Hoy, millones de personas no piden lujos… solo piden la tranquilidad de saber que, cuando llegue el momento de retirarse, no estarán solos ni condenados a la precariedad.

Porque la realidad no admite ilusión:

En México, el 54.5% de los trabajadores vive en la informalidad, fuera del sistema formal que les permitiría cotizar para su retiro. Apenas el 42.2% de la población cuenta con una AFORE, y la desigualdad también se refleja aquí: solo el 34.2% de las mujeres tiene una AFORE, frente al 51.4% de los hombres.

Sí, ha habido avances. El ahorro voluntario creció de 5.7% a 7.9% entre 2021 y 2024 y la digitalización abrió oportunidades: el uso de cuentas digitales para ahorrar pasó del 4.1% al 12.1%. Pero aún no es suficiente. Debemos aprovechar esta tendencia con políticas inteligentes.

Por eso, queridos Reyes Magos, mi petición no es mágica, pero sí urgente; es una propuesta seria:

Que la tecnología y las políticas públicas se pongan verdaderamente del lado de las personas. Que la inscripción automática a las AFORES sea realidad al tramitar el RFC o incorporarse al IMSS. Que los esquemas de ahorro voluntario funcionen con opt-out y no como una carrera de obstáculos. Que exista un Sistema Integral de Cuidados que permita a más mujeres permanecer en la fuerza laboral.

Y, sobre todo, que abramos la puerta a quienes hoy viven fuera del sistema formal. De los más de 11 millones de trabajadores informales, cerca de una tercera parte ya tiene ahorro para el retiro: ahí hay una enorme oportunidad si simplificamos procesos, fortalecemos educación financiera e impulsamos plataformas digitales que ya existen, pero necesitan mayor respaldo institucional.

Reyes Magos, esta carta no apela a la magia, sino a la voluntad colectiva. Porque construir un retiro digno no depende de un solo actor: requiere gobiernos que diseñen políticas inteligentes, instituciones financieras comprometidas, empresas que apuesten por la formalidad y ciudadanos conscientes de que el ahorro también es un acto de responsabilidad con el futuro.

México no necesita milagros; necesita acuerdos. Necesita decisiones valientes, coordinación y continuidad. Si algo podemos “pedir” este año no es que alguien más lo resuelva, sino que unamos capacidades, experiencias y recursos para que trabajar toda una vida signifique también poder vivirla con dignidad al final del camino.

Ese sería, sin duda, el regalo más valioso.

Guillermo Vilchis

Guillermo Vilchis

Institutional Sales Executive de Vanguard Latam

COLUMNAS ANTERIORES

2026, el salto tecnológico que ningún CEO puede ignorar
Reingeniería con resultados: el comercio organizado que México necesita

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.