La guerra comercial con China

China es al día de hoy el segundo socio comercial de México, y probablemente continuará así aun con el reciente viraje de la política comercial que México ha definido, no solo por la imposición de nuevos y mayores aranceles, sino también por un conjunto de procesos abiertos para la revisión de dumping.

Hace apenas 10 años, el volumen anual de importaciones desde China era de 69 mil millones de dólares (mdd), mientras que el 2024 llegó 129 mil mdd y la cifra de 2025 cerraría de forma muy similar. Del total del volumen mundial comerciado por China, México representa alrededor del 20 por ciento de sus ventas, sin embargo, cuando se revisan los capítulos de mayor importancia comercial, las ventas hacia México son de hasta la tercera parte del comercio total del dragón chino.

Los productos más importantes en términos de valor son equipos electrónicos, automóviles, así como un gran conjunto de insumos industriales. Por lo que, es difícil creer que el incremento de aranceles en más de mil 400 fracciones arancelarias con valores desde 7 hasta el 50 por ciento, no tendrá efectos inflacionarios en México.

Las fracciones arancelarias incluyen productos como cosméticos, derivados de petróleo, insumos textiles, prendas de vestir, aceros, clavos, calzado, electrodomésticos como planchas, microondas y radios, motores, muebles, juguetes y otros.

La revisión detallada de la evolución del comercio con China permite entender que tenemos ya más de 20 años con un intenso comercio con este país. Desde el 2003 se rebasó la cifra de 1 mil mdd mensuales de importaciones, para el 2006 la cifra llegó a más de 2 mil millones, y a octubre del 2025 la cifra mensual alcanzó los 12 mil mdd.

Entre tanto, las políticas para incrementar la competitividad de la industria nacional no han surtido efecto y la industria nacional no puede competir con China. Aún peor, la industria nacional y extranjera emplea una buena cantidad de insumos de origen chino, por lo que el establecimiento de aranceles afectará los costos de producción en algunas de las industrias que intenta proteger. También, un sector altamente afectado será el de la construcción por el incremento en insumos básicos como laminados, aceros, tubos, entre otros insumos.

Al mismo tiempo, muchos de los productos que se comercian tanto en redes formales como en el comercio informal, tienen procedencia china, por lo que los aranceles tendrán un efecto definitivo sobre bienes como el vestido y el calzado. Lo que ocasionará la pérdida de competitividad y rentabilidad de algunos comercios.

A pesar de que la política definida intenta salvar empleos, es fundamental recordar que el libre comercio permite el acceso a una mayor cantidad de bienes y servicios, a un menor costo. Al mismo tiempo permite el aprovechamiento de economías de escala al aprovechar mercados nuevos para los productos.

Sin embargo, si los productores nacionales no logran competir, una balanza comercial deficitaria termina por minar los empleos y el ingreso nacional de la población y, aunque se tenga acceso a más bienes, los salarios no compensan la falta de competitividad.

Por ello, la Organización Mundial del Comercio busca mantener un espíritu de libertad económica para mayor acceso y producción de bienes y servicios, pero al mismo tiempo exhorta a que los países que requieran mantener políticas proteccionistas lo hagan solo por un tiempo, mientras se impulsa la productividad de los sectores que no pueden competir.

En suma, en el corto plazo el incremento de aranceles traerá alzas en costos de producción de muchas industrias, la construcción, así como en bienes de consumo final como textiles, calzado, juguetes, entre otros. Aunque si la política funciona, en el mediano plazo, es decir, a futuro, se podrán impulsar más empleos, ojalá así sea.