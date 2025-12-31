El futuro de Occidente y sus valores

El concepto de “Occidente” se refiere a un grupo de naciones en Europa, Norteamérica y partes de Asia que comparten valores e ideales como democracia, estado de derecho, derechos humanos y de economía de mercado, abarcando un bloque geopolítico que había dominado al mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos había liderado dicho bloque y la defensa de sus valores, pero ese liderazgo se ha visto resquebrajado y cuestionado al dejar de lado dichos valores.

En el artículo titulado Into the void: how Trump killed international law, The Guardian analiza cómo la administración de Donald Trump ha buscado reemplazar el orden internacional con su nacionalismo de extrema derecha conocido como MAGA. El Secretario Marco Rubio calificó el orden global liberal de la posguerra como arcaico y contrario a EU. La Estrategia de Seguridad Nacional de EU respalda a los partidos nacionalistas de Europa, acercándose a Rusia. EU utiliza su gran mercado para extorsionar y forzar cambios en la política interna de otros países, degradando a la economía de mercado. Bajo Trump el derecho internacional desaparece. Los líderes europeos han respondido con halagos y sumisión hacia Trump, limitados por el poder económico y militar de EU. Europa intenta frustrar los esfuerzos de EU por alcanzar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania que limite la seguridad europea. Europa carece de la unidad y del poder económico y militar para imponer un orden internacional alternativo.

El artículo The Illiberal International publicado en Foreign Affairs, explora la red global de actores autoritarios que socava instituciones y valores liberales democráticos, de manera increíble coincidiendo con la administración Trump y los partidos de extrema derecha en Europa. China y Rusia comparten inteligencia y utilizan vetos de la ONU para protegerse mutuamente, utilizando la desinformación para minar la confianza en las instituciones democráticas. Los gobiernos autocráticos y de tendencia iliberal representan hoy más del 70% de la población y el 46% del PIB mundiales. El mundo está en una “recesión democrática”.

Nouriel Roubini en Project Syndicate sostiene que la amenaza existencial para Europa es principalmente su atraso económico y tecnológico en comparación con Estados Unidos y China. El PIB per cápita de la UE cayó del 76,5% del nivel de EU al 50% en 2023. Roubini destaca una grave falta de innovación en Europa que está en desventaja en IA, semiconductores, robótica y energía de fusión. La falta de inversión y una serie de barreas internas han debilitado su innovación.

En su artículo The West Last Chance en Foreign Affairs, el Presidente de Finlandia, Alexander Stubb, sostiene que el orden mundial liberal post Guerra Fría está siendo reemplazado por un desorden global. Los próximos años determinarán si el orden global se inclina hacia la cooperación o el conflicto. La cooperación multilateral de la posguerra está dando paso a un desorden en que pocos polos rivales hacen acuerdos socavando las normas internacionales.

Stubb propone que Occidente (hoy sin EU) se mantenga comprometido con valores sus universales tradicionales en contra de China y Rusia, tratando al Sur Global como socios iguales, reformando las instituciones globales para reflejar mejor las realidades económicas y políticas actuales. Para Stubb, si Occidente no logra relacionarse positivamente con el Sur Global, el sistema multilateral se desmoronará, dejando un mundo definido por el caos y las esferas de influencia.

EU ha abandonado a Occidente, y no queda claro si una futura administración logrará regresarlo de su lado. Lo que se encuentra en juego son los valores fundamentales de democracia, estado de derecho, derechos humanos y economía de mercado, dando un toque de gran incertidumbre al orden global.