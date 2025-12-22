Estrategia con los pies en la tierra: cómo prepararse para 2026 sin perder el equilibrio

En El libro de los cinco anillos, Miyamoto Musashi inicia con una lección elemental: antes de aspirar a la victoria, hay que comprender el terreno. Para el comercio, los servicios y el turismo en México, el terreno hacia 2026 es claro: un sector que representa cerca del 63% del PIB, que cerrará 2025 con crecimiento modesto y que podría encontrar una recuperación gradual si actúa con método, no con impulso.

Musashi llamaba a esto el Libro de la Tierra: conocer la realidad sin autoengaños. Hoy esa realidad combina oportunidades inéditas —como el Mundial de la FIFA 2026, la posible revisión exitosa del T-MEC, el nearshoring y el crecimiento de los servicios digitales— con riesgos estructurales que no se pueden ignorar. Quien confunde expectativa con certeza entra a la batalla debilitado.

La lección es clara: el crecimiento proyectado para 2026 no será automático. Requerirá inversiones privadas en infraestructura, logística, digitalización y sostenibilidad. El samurái advertía que ninguna técnica funciona si la base es frágil. En términos económicos, sin energía suficiente, conectividad eficiente, agua, seguridad y talento capacitado, la oportunidad se disuelve.

El Mundial promete millones de visitantes, derrama económica y empleos, pero Musashi recordaría que el enemigo no siempre está enfrente: también aparece cuando se subestiman los costos operativos, la saturación logística o la informalidad que erosiona al negocio formal. La estrategia no es celebrar antes de tiempo, sino prepararse con disciplina.

Entender el terreno también implica reconocer que la recuperación dependerá de la colaboración público-privada. En la filosofía de Musashi, pelear solo cuando el combate exige alianzas es una forma segura de derrota. El comercio, los servicios y el turismo no avanzarán con discursos, sino con coordinación real, reglas claras y visión de largo plazo.

El primer paso para 2026 no es correr: es plantar los pies en la tierra, medir fuerzas, corregir debilidades y construir una estrategia que resista más allá del próximo evento.