Una reforma con certezas… y un pendiente que no puede ignorarse

Este 3 de diciembre de 2025, acompañamos al Gobierno de México en el anunció oficial de la ruta de implementación de la reforma para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales.

Un paso trascendental, de la manodel aumento al salario mínimo, que marca una nueva etapa para el mundo del trabajo en nuestro país.

Desde CONCANACO SERVYTUR y ANEF G32 celebramos que esta reforma avance con gradualidad, certeza jurídica y poniendo al centro a las empresas familiares, que generan más del 70% del empleo formal.

Nuestra participación fue clara y firme desde el inicio: advertimos que una reducción abrupta sin acompañamiento pondría en riesgo a miles de negocios.

Fuimos escuchados, gracias al trabajo coordinado en mesas técnicas, nuestras propuestas están siendo consideradas y parte de ellas ya se reflejan en la versión actual de la propuesta de reforma.

Estos son los principales puntos que brindan certidumbre operativa al sector:

• Entrada en vigor gradual a partir de enero de 2027.

• Mantenimiento de un día de descanso obligatorio, sin afectar sectores con operación en fines de semana.

• Incremento de horas extra legales: de 9 a 12 semanales, distribuidas hasta en 4 días, brindando mayor flexibilidad.

• Primera regulación del uso de horas triples, eliminando su uso como válvula informal de operación.

• Distribución flexible de jornada hasta 56 horas semanales (12 legales + 4 por acuerdo voluntario).

• Negociación directa patrón-trabajador sin exceder las 12 horas diarias.

• Control electrónico obligatorio de jornada, con régimen especial para MiPyMEs.

• Reconocimiento legal de la jornada compactada por acuerdo mutuo, dándoles seguridad jurídica.

• Inclusión de criterios claros para evitar explotación laboral y trata de personas.

Estos avances no sólo aportan claridad jurídica, sino que reflejan la voluntad de construir una reforma sostenible y realista.

Pero aún queda un pendiente: el subsidio a las horas extra, un punto clave que tiene como objetivo pagar mejor sin destruir empleo, el costo de las horas extra no puede ser asumido solo por las empresas y negocios familiares.

Proponemos implementar un subsidio a partir de la hora 41, especialmente para MiPyMEs registradas ante el IMSS. Esta medida permitiría:

• Compartir el costo adicional entre el Estado y el empleador, sin afectar la liquidez de las empresas.

• Evitará despidos o cierres por aumento de cargas fiscales.

Sin este subsidio, el costo por trabajador podría superar $65,000 pesos adicionales al año, afectando la viabilidad de miles de unidades económicas.

La Esta reforma avanza en la dirección correcta, pero para que sea verdaderamente justa debe cerrar el círculo. Si vamos a pagar mejor al trabajador, necesitamos también el respaldo fiscal del Estado. De lo contrario, podríamos terminar afectando justo a quienes más necesita proteger: los negocios familiares.