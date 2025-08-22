Veinte años de impacto: lecciones para seguir construyendo el futuro de México

Hace veinte años, Bain & Company apostó por México con una convicción firme: este país tenía el talento, la energía y la ambición para ser un motor de transformación empresarial en la región. Pero el camino no fue fácil. En un mercado donde la palabra “consultoría” se asociaba con un enfoque conceptual y diagnósticos que se quedaban en el papel, decidimos construir una firma cercana al cliente con enfoque pragmático, que midiera su impacto en resultados tangibles y que trabajara con el cliente, no para el cliente.

El México de 2005 era un país en efervescencia. Con el TLC consolidado, las empresas nacionales y familiares enfrentaban la necesidad de profesionalizarse para competir en un mercado cada vez más global, mientras los líderes empresariales comenzaban a mirar fuera de sus fronteras en busca de expansión. Al mismo tiempo, era un entorno donde compartir retos con consultores externos requería un voto de confianza, en una cultura empresarial que valoraba la confidencialidad y el control.

Tocamos muchas puertas. Armamos presentaciones breves. Solicitamos quince minutos con CEOs que, muchas veces, ni siquiera sabían pronunciar nuestro nombre. Pero esas primeras conversaciones nos dieron algo invaluable: la oportunidad de demostrar con resultados que Bain traía un enfoque distinto, pragmático y verdaderamente colaborativo. La convicción de que las estrategias debían ejecutarse, no solo quedarse en presentaciones.

Comenzamos con un equipo pequeño y una ambición grande: ayudar a transformar las industrias de México, trabajando hombro a hombro con nuestros clientes para que cada proyecto fuera un caso de éxito. Con el paso del tiempo, la mayoría de esas compañías que nos abrieron la puerta por primera vez siguen confiando en nosotros veinte años después. Esto refleja el valor de construir relaciones de largo plazo que evolucionan con las necesidades del mercado.

En estas dos décadas, hemos sido testigos de una profunda transformación en las empresas mexicanas. Antes, el foco estaba en consolidar operaciones locales y fortalecer el liderazgo sectorial; hoy, el crecimiento, la innovación y la sostenibilidad son pilares estratégicos para competir globalmente. La digitalización, el análisis de datos, la inteligencia artificial y la automatización ya no son conceptos de futuro: son parte del presente. Y las empresas que los adoptan con claridad estratégica y foco en resultados están marcando la diferencia.

En Bain, hemos tenido el privilegio de acompañar a las empresas líderes del país en este proceso. Hoy, México se ha consolidado como un hub estratégico para Bain en América Latina y en el mundo. Desde nuestras oficinas en Ciudad de México y Monterrey, los Bainies colaboran cada día con empresas que transforman sectores como consumo, retail, servicios financieros, energía, recursos naturales y telecomunicaciones, aportando soluciones innovadoras con una visión pragmática y de impacto.

Nuestra apuesta por la innovación y la tecnología no es una moda, sino una convicción estratégica. Los ingresos de Bain por tecnología e inteligencia artificial ya representan más del 30% de nuestro negocio global —una cifra que esperamos llevar al 50% en los próximos años. Contamos con más de 1,500 expertos en análisis avanzado, tecnología empresarial e innovación, y hemos fortalecido nuestro ecosistema con alianzas estratégicas con organizaciones como OpenAI, Microsoft, AWS, Google, SAP, Salesforce e IBM. Todo esto para acompañar a nuestros clientes a mantenerse relevantes en un entorno de cambio constante.

Sabemos que la transformación real ocurre cuando la estrategia se apalanca en capacidades tecnológicas y analíticas de primer nivel. Por ello, el Bain Capability Network (BCN) en México se ha consolidado como pieza clave de nuestra propuesta de valor. Este centro combina conocimiento sectorial, datos y analítica avanzada con colaboración directa con los equipos globales de Bain, generando insights accionables y soluciones personalizadas. México fue elegido sede del BCN por su talento bilingüe, su ubicación estratégica y su capacidad de operar en zonas horarias clave para proyectos globales —una muestra de que México no solo adopta innovación, también la crea.

Hoy, Bain & Company en México no es solo una consultora. Somos un socio estratégico que colabora con empresas para adaptarse a la velocidad del cambio, enfrentar retos críticos y capturar oportunidades de crecimiento que el nearshoring, la digitalización y la sostenibilidad están generando en el país.

Lo hacemos con la misma convicción con la que comenzamos hace veinte años: trabajar de la mano con los líderes empresariales, midiendo nuestro éxito a través del impacto generado en sus negocios y en la sociedad.

Celebramos estas dos décadas con profunda gratitud hacia nuestros clientes, nuestros equipos y el país que nos ha permitido crecer y aprender.

México sigue siendo un país de oportunidades, talento y resiliencia. Y en Bain, estamos listos para seguir construyendo juntos las siguientes décadas de transformación e impacto. El futuro se construye hoy, y lo seguiremos haciendo, juntos.