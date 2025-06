El futuro del océano es colaborativo: la Plataforma del Golfo de California es una vía hacia el éxito

Mientras el mundo se prepara para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos (UNOC) que se celebrará en Niza, una pregunta obligatoria resuena en los pasillos mundiales: ¿Cómo pasar de la aspiración a la acción en favor de nuestro océano? Puede que la respuesta no esté en teorías no probadas, sino en un marco dinámico y de eficacia demostrada que está a punto de dar resultados en el Golfo de California de México, una de las biorregiones más diversas e importantes del mundo.

Durante décadas, el Golfo de California, el famoso «acuario del mundo» de Jacques Cousteau y Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, se ha enfrentado a las mismas presiones implacables que nuestro océano global: el cambio climático, la sobrepesca y la contaminación. Sin embargo, en medio de estos desafíos, una iniciativa transformadora —la Plataforma del Golfo de California— es una oportunidad para demostrar que es posible establecer relaciones renovadas y regenerativas con el océano cuando actuamos juntos. Se trata de algo más que un proyecto de conservación: es un enfoque sistémico y biorregional que integra magistralmente el conocimiento, la acción colectiva y la financiación.

La marea está cambiando: ¿Cómo el Golfo de California puede liderar la reactivación del océano?

Debido a su importancia, el Golfo de California ha estado en el centro de la conservación marina en México desde finales de la década de 1980. La región ha cosechado algunos éxitos fantásticos, como la recuperación de Cabo Pulmo. También ha sido testigo de algunos fracasos importantes, como las interacciones negativas entre las comunidades locales y los esfuerzos de conservación. La Plataforma se basa en las lecciones aprendidas en los últimos 30 años y aporta un nuevo enfoque a la biorregión. Algunas de las lecciones incluyen la necesidad de (1) ver el Golfo de California como un sistema socioecológico complejo, (2) situar a las comunidades en el centro, (3) utilizar múltiples y diversas fuentes de capital y (4) tener un enfoque integrado entre la tierra y el agua.

La fuerza de la Plataforma reside en poderosas alianzas. Apoyada por el gobierno mexicano a través de organismos clave como la Semarnat (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales), la Plataforma cuenta con la participación de instituciones académicas líderes como la Universidad de California Santa Bárbara (UCSB), el Instituto Scripps de Oceanografía de la Universidad de California San Diego, múltiples organizaciones de la sociedad civil como Pronatura Noroeste e inversores y financiadores innovadores como Innovaciones Alumbra, CO_Plataforma y la Fundación Coppel.

Las preguntas que plantea la plataforma son: ¿Podemos hacerlo mejor para el Golfo de California y las personas que viven a su alrededor? ¿Podemos ayudar a las comunidades a prosperar al tiempo que protegen la biodiversidad y garantizan un océano saludable? Consideremos como ejemplo El Manglito, en La Paz, Baja California Sur, donde el liderazgo comunitario, el compromiso gubernamental y las inversiones han impulsado la recuperación de la pesca, la restauración de los manglares y el desarrollo de medios de vida alternativos como el ecoturismo. ¿Los resultados? La recuperación de las poblaciones de peces y la revitalización de las economías locales, prueba fehaciente de que la salud ecológica y la prosperidad humana pueden y deben ir de la mano. La Plataforma desempeña un papel fundamental en el apoyo y la ampliación de casos como éste. Este éxito puede acelerarse y reproducirse mediante un compromiso con los datos utilizando herramientas como el Índice de Salud Oceánica (OHI) para establecer objetivos claros y medir el impacto; una acción colectiva que apoye a las comunidades para que visiten, aprendan y colaboren; y los recursos financieros necesarios para que otros actúen.

La Plataforma del Golfo de California tiene el potencial de ser algo más que una historia regional; es un marco sistémico meticulosamente elaborado y reproducible, construido sobre modelos de gobernanza adaptables, estrategias probadas de participación comunitaria y mecanismos innovadores de financiación combinada. Se trata de una oportunidad de inversión preparada para transformar no solo el Golfo, sino también para servir de modelo a otras bioregiones.

Más que conservación: Empoderar a las comunidades, restaurar los ecosistemas

Para los responsables políticos y los organismos gubernamentales que se esfuerzan por cumplir el Objetivo de Desarrollo Sostenible 14 (Vida bajo el agua), la Plataforma ofrece un marco operativo efectivo y eficiente. Es una vía para mejorar los compromisos nacionales e internacionales, fomentar sólidas alianzas intersectoriales y aportar beneficios demostrables a las comunidades costeras, que son los guardianes de primera línea de la salud de los océanos.

Para las agencias de desarrollo, los principales financiadores y las organizaciones filantrópicas, esta iniciativa representa una inversión estratégica en la ampliación de intervenciones probadas, el fomento de nuevas asociaciones regionales y la exportación de modelos de conservación exitosos. La estructura inclusiva y multiparticipativa de la Plataforma, su gobernanza transparente y su enfoque basado en pruebas ofrecen una oportunidad única para catalizar un cambio significativo y duradero. Se trata de una oportunidad de aprovechar el capital para obtener beneficios cuantificables, no sólo en biodiversidad recuperada, sino también en comunidades resilientes y una economía azul sostenible.

¿Y qué es lo más importante en este empeño? Las comunidades locales y el propio océano. Para las comunidades interrelacionadas con el Golfo, esta Plataforma va más allá de la conservación; representa una administración empoderada, la reactivación de medios de vida sostenibles, la preservación del patrimonio cultural y un interés directo en un medio marino próspero que las nutra. Para nuestro Océano, el éxito se traduce en el fortalecimiento de la biodiversidad, el aumento de la resiliencia frente al cambio climático y la salvaguardia de ecosistemas vitales. Es una apuesta por un mundo vivo y que respira para las generaciones venideras.

Conferencia de las Naciones Unidas sobre los océanos: Que el espíritu de colaboración del Golfo de California inspire la acción mundial

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos (UNOC), que se celebra del 9 al 13 de junio de 2025, no es sólo una reunión; es un momento de compromiso. Debemos aprovechar esta oportunidad para mostrar cómo iniciativas integradas, lideradas localmente y apoyadas globalmente, como la Plataforma del Golfo de California, pueden acelerar la acción. La Plataforma estará allí no solo para compartir su historia, sino para forjar alianzas y defender la adopción de modelos eficaces de financiación y gobernanza de la conservación centrados en la comunidad a escala mundial. No se trata de reinventar la rueda, sino de adoptar y adaptar lo que ha demostrado funcionar.

El océano puede sanar, pero sólo si actuamos con decisión y colectivamente. La Plataforma del Golfo de California encarna este espíritu de acción vital y optimista, y demuestra que definiendo objetivos claros, diseñando marcos de impacto colectivo y movilizando estratégicamente el capital mixto, podemos cambiar las tornas. Representa un nuevo capítulo en la remodelación del futuro de esta bioregión vital, y como aprendiendo tanto de los éxitos como de los fracasos del pasado y adoptando su enfoque basado en la colaboración, podemos desbloquear el potencial para inspirar e informar los esfuerzos de conservación de los océanos en todo el mundo.

Invirtamos en un futuro en el que un océano sano sustente comunidades prósperas y un planeta vibrante para las generaciones venideras. Animemos a los tomadores de decisión a defender estos modelos integrados. Pidamos a los financiadores que inviertan en estas soluciones escalables. Ha llegado el momento de actuar de forma decidida y colectiva, antes de que la marea se vuelva contra nosotros.

*Marina Robles García - Vice Minister of Biodiversity & Environmental Restoration Semarnat

Alejandro Castillo López - Philanthropy Officer at Innovaciones Alumbra

Maria José Céspedes - Managing Director at CO_ Plataforma

Rocío Abud Mirabent - Director at Fundación Coppel

Ben Halpner - Director of the National Center for Ecological Analysis and Synthesis at UCSB

Valeria Towns - Conservation Director at Pronatura Noroeste

Octavio Aburto-Oropeza - Professor at Scripps Institute of Oceanography at UCSD

Leticia Martínez Hermosillo - Vice President of Philanthropy at International Community Foundation.