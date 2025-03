El reto de las mujeres en los negocios

Siempre he dicho que soy de las mujeres que decide alcanzar sus sueños y trabajar todos los días por ellos, pero ¿qué pasa cuando eso no es suficiente?

México ha experimentado un empoderamiento innegable de las mujeres. Por primera vez en la historia, tenemos una presidenta. Cada día, más mujeres ocupamos puestos en consejos directivos. Somos una parte fundamental de la población económicamente activa y, sin embargo, la brecha de género en el ámbito empresarial sigue siendo profunda.

Actualmente, las mujeres representamos 43 por ciento de la fuerza laboral en México; sin embargo, solo el 3 por ciento de las empresas tiene a una mujer como directora general, y apenas el 13 por ciento de los puestos en consejos de administración están ocupados por mujeres (El País).

México ocupa la posición 33 de 146 países en el Índice Global de Brecha de Género 2024, destacando en participación política, pero rezagado en oportunidades económicas (IMCO). Nuestra tasa de participación laboral femenina es del 46 por ciento, mientras que en países de la OCDE supera el 60 por ciento. Y la brecha salarial sigue presente: por cada 100 pesos que gana un hombre, una mujer percibe 86 pesos (IMCO).

El techo de cristal sigue ahí

Estos números reflejan avances, pero también dejan en evidencia que México aún tiene una deuda con las mujeres. Hemos demostrado talento, liderazgo y resiliencia en el ámbito empresarial, pero los espacios de poder siguen siendo ocupados en su mayoría por hombres.

No es falta de preparación ni de ambición. Es una cuestión estructural que requiere cambios profundos en la cultura corporativa y en las políticas públicas. No basta con abrir la puerta; hay que garantizar que las mujeres tengamos acceso real a los espacios de toma de decisiones.

Las empresas deben comprometerse con la equidad en la contratación, promoción y remuneración. La sociedad debe dejar de penalizarnos por aspirar a liderar.

El papel del CCE y el impulso empresarial a la diversidad e inclusión

Desde el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), donde tengo el honor de liderar la Comisión de Diversidad e Inclusión, hemos trabajado para posicionar la equidad de género como un pilar estratégico dentro de las empresas.

Siempre he dicho que las políticas de diversidad no son un tema de imagen; son un tema de negocio. Empresas más diversas son más innovadoras y rentables. No es solo lo correcto, es lo inteligente.

Cada vez más compañías comprenden que incluir a más mujeres en sus equipos directivos no solo es una cuestión ética, sino un factor que impulsa el crecimiento y la competitividad. La consultora global de gestión y estrategia McKinsey & Company ha demostrado que las empresas con mayor diversidad de género tienen 25 por ciento más probabilidades de superar a sus competidores en términos de rentabilidad (El País).

Hacia un futuro con equidad

Este no es solo un tema de justicia social, sino también de crecimiento económico. Los países que han cerrado sus brechas de género han visto mejoras en su PIB y en su productividad.

México tiene la oportunidad de aprender de esas experiencias y de acelerar el paso.

Las mujeres tenemos la fuerza suficiente para derribar todos los obstáculos que se nos presentan ¡Estamos listas para liderar y México se prepara cada vez más!