El poder de la mentoría

La autora es Vicepresidenta de Marketing & General Manager de Gamesa, Quaker y Sonric’s para PepsiCo México.

México figura como el tercer país con menor presencia femenina en los consejos de administración de los países de la OCDE y donde sólo 4% de las direcciones generales son ocupadas por mujeres. En otras palabras, en este país tenemos una oportunidad histórica: es urgente dejar de subaprovechar el talento de más de 50% de nuestra población.

Cada vez hay más estudios que indican que impulsar a las mujeres para que ocupen puestos de liderazgo trae beneficios financieros y operativos. Es más, la igualdad de género y la participación femenina plena e igualitaria en todas las áreas de la sociedad, especialmente en aquellas de toma de decisiones, son parte integral de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU para 2030. Es definitivamente una receta probada para que todas y todos ganemos.

En mi caso, me siento muy orgullosa de formar parte del Comité Ejecutivo de PepsiCo México, un órgano directivo en el cual 40% de sus integrantes somos mujeres y en el que todos y todas habilitamos de manera activa el liderazgo femenino en cada área de nuestra empresa, en particular en aquellos espacios que han sido ocupados históricamente por hombres.

Más allá de las estructuras formales, hay un elemento vital que, desde mi experiencia, ayuda a multiplicar las oportunidades para las mujeres y su desarrollo profesional: las mentorías. Con estos procesos de aprendizaje, que establecen una relación de apoyo, se rompen mitos, se intercambian buenas prácticas, se establecen nuevas perspectivas y, sobre todo, se fomenta la creación de redes que conllevan sinergias positivas. Al compartir experiencias, conocimientos e incluso aprendizajes a partir de errores, nos damos cuenta de que somos capaces de implementar cambios que terminan por tener un efecto positivo en las dinámicas de cualquier organización. También nos ayudan a mapear y enfocar los esfuerzos que llevamos a cabo en nuestro desarrollo, en las áreas más importantes y de mayor alcance bajo nuestro liderazgo.

Si bien he enfrentado muchos desafíos, desde el famoso “síndrome del impostor” hasta cuestionarme cómo balancear el trabajo con mi vida familiar o cómo estructurar mejor mi plan de desarrollo, muchas de las herramientas que he aprendido para potenciar mi carrera han sido gracias a las mentoras y los mentores que me han acompañado.

Además, quienes hoy tenemos el honor de desempeñar el papel de mentores generalmente encontramos también una oportunidad para fortalecer nuestras habilidades de liderazgo, aprender de las nuevas generaciones y tener la satisfacción de convertirnos en un agente de cambio para transformar la carrera (y la vida) de las líderes que guiarán al mundo en el futuro.

Hay datos que nos indican que implementar procesos ya sea formales o informales de mentoría puede aumentar hasta 20% las probabilidades de que más mujeres sean promovidas. Y todavía más importante: en entornos que a menudo están dominados por hombres, estos beneficios pueden llegar a duplicarse. No hay una manera única de hacerlo, cada organización encontrará la metodología y la dinámica que mejor les funcionen, pero definitivamente se requiere un esfuerzo estructurado y un compromiso total del equipo de liderazgo, los mentores y los participantes del programa.

Lo que puedo decir desde mi experiencia es que el poder de la mentoría es multiplicador y tiene un efecto profundo y duradero en el liderazgo, particularmente entre las y los líderes que la ponen en práctica.