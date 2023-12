Obras son amores, que no buenas razones, 11 citas y notas relevantes de la COP28

Por Dra. Joaquina Niembro. Profesora-Investigadora, Facultad de Ingeniería de la Universidad Panamericana.

Era el 2015, en la COP21, (Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático), se acordó limitar el calentamiento global a 1.5°C, en comparación con los niveles preindustriales para 2050. La evidencia científica indicaba que las emisiones deberían reducirse a la mitad para 2030. Hoy sabemos que esto no ocurrirá, las emisiones siguen aumentando y el camino para evitarlas se sigue trazando. Recién terminó la COP28, celebrada en Dubai y vemos un poco más de luz.

Uno de los grandes resultados de la COP28 fue el acuerdo final como hoja de ruta para la “Transición hacia el abandono de los combustibles fósiles”. Sí, por primera vez, en un acuerdo final de COP se indica: los combustibles fósiles deben reducirse. Aseveración resultado del trabajo y negociaciones de 30 años. Para algunos, el mensaje aún es tibio, pues la hoja de ruta incluye recovecos y no es vinculante, sin embargo, yo rescato que ya se logró incluir la mayor causa del problema sistémico: combustibles fósiles.

Así entonces, estamos en el hito declarado de la transición hacia las energías limpias y el dejar los combustibles fósiles: carbón, el petróleo y el gas. Es el comienzo de una nueva era y como comienzo, está lleno de incertidumbre. A continuación, algunas citas a mi parecer en extremo relevantes ocurridas en el contexto de la COP28 y algunas brevísimas reflexiones propias al respecto:

1. El papa Francisco en post de X: “En este momento histórico, estamos llamados a asumir la responsabilidad del legado que dejaremos tras nuestra estancia en este mundo. Si no actuamos ahora, el cambio climático dañará cada vez más las vidas de millones de personas”. Mensaje en clara sintonía con la muy reciente exhortación apostólica Laudate Deum de la que comentaré en futura nota.

2. El Rey Carlos III de Inglaterra en la inauguración: “rezo con todo mi corazón para que la COP28 sea […] una acción transformadora […] a menos que reparemos y restablezcamos rápidamente la economía de la naturaleza, basada en la armonía y el equilibrio, que es nuestro sustento último, nuestra propia economía y nuestra supervivencia estarán en peligro”. El Rey es un reconocido ambientalista y figura emblemática de la rancia Europa, apoya la nueva Ley Modelo del Impuesto al Carbono del Commonwealth, bajo el “principio de quien contamina paga”.

3. En representación de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, Anne Rasmussen: “no se ha logrado la corrección de rumbo que se necesita. Hemos logrado un avance gradual con respecto a lo habitual, cuando lo que realmente necesitamos es un cambio exponencial”. En el mismo tenor, John Silk de las Islas Marshall: “Vine aquí para construir juntos una canoa para mi país […] hemos construido una canoa con un casco débil y con goteras, llena de agujeros”. Recordemos que en breve, la geografía mundial cambiará bajo el agua.

4. China no puede voltear de lado, su viceministro de Medio Ambiente, Zhao Yingmin, manifestó “los países desarrollados tienen responsabilidades históricas ineludibles respecto del cambio climático”. Gran avance considerando su histórico desacuerdo.

5. Según un estudio de McKinsey, el 90% de la reducción de emisiones podría provenir de tecnologías probadas. Agrego que el reto será la inversión y el fondeo, aunque reconozco que son excelentes oportunidades para generar nuevos modelos de negocio e implementar sistemas circulares y sostenibles.

6. ¿Invertir en tiempos de COP23 es un buen negocio? Para James Keenan, director global de deuda privada de BlackRock, las estrategias climáticas son “una megafuerza impulsora de la inversión”. La mayor gestora de activos lanzó un fondo de crédito privado como plataforma de transición climática valorada en más de 100,000 millones de dólares. Según datos de Morningstar, una de las principales empresas estadounidense de servicios financieros BlackRock respalda el 84% de los fondos climáticos europeos.

7. António Guterres, secretario general de la ONU: “la era de los combustibles fósiles debe terminar con justicia y equidad […] a aquellos que se opusieron a una referencia clara a la eliminación progresiva de los combustibles fósiles en el texto de la COP28, quiero decirles que la eliminación progresiva de los combustibles fósiles es inevitable, les guste o no. Esperemos que no llegue demasiado tarde”. Mensaje contundente y poco conciliador frente a un problema no menor: ¿cómo descarbonizar sin afectar a los países en desarrollo, algunos de ellos productores que de ello viven?

8. Para Inger Andersen, directora del Programa de la ONU para el Medio Ambiente: “el acuerdo no es perfecto, pero una cosa está clara: el mundo ya no niega nuestra dañina adicción a los combustibles fósiles”. Entender la causa permite avanzar el entendimiento de la solución, aunque las implicaciones sean devastadoras para muchas de las economías en desarrollo y subdesarrollo.

9. México, por un lado, se suma al Compromiso Mundial sobre energías renovables y eficiencia energética y firma triplicar la capacidad de generación de energía renovable y duplicar la eficiencia energética del 2% al 4% anual al 2030. Por otro, mostró su interés en trabajar en una acción climática basada en la justicia social, el respeto a los derechos humanos y la equidad de género.

10. Escojo como declaración emblemática la del Rey Abdullah de Jordania para Reuters: “no podemos hablar sobre el cambio climático aisladamente de las tragedias humanitarias que se desarrollan […] mientras trabajamos para recuperar el tiempo perdido y el progreso, no olvidemos a los más vulnerables. Las comunidades asoladas por conflictos, los refugiados y los países en desarrollo no deben quedarse solos frente a un problema global”. Palabras que incluyen un contexto social frente a los problemas en Europa del este y el medio oriente

Para terminar, qué mejor que recurrir al discurso de clausura del presidente de la COP28 respecto a la “Transición hacia el abandono de los combustibles fósiles”. Puntualizo lo emblemático que resulta una COP realizada en un país petrolero, donde se toma la decisión de alejarse del petróleo. Dijo el Dr. Sultan Al Jaber: “un acuerdo es tan bueno como su implementación. Somos lo que hacemos, no lo que decimos. Debemos tomar las medidas necesarias para convertir este acuerdo en acciones tangibles. Si nos unimos en acción, podemos tener un efecto profundamente positivo en todos nuestros futuros”. Si me permiten la licencia yo agregaría, obras son amores, que no buenas razones.

X: @JoaquinaNiembro

www.linkedin.com/in/joaquina-niembro