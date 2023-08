NOM-035, herramienta clave para el desarrollo de trabajadores

Raquel Ortiz, asociada en Santamarina Steta

Sumándose a la tendencia a nivel mundial, México en los últimos años se ha enfocado en crear normas que garanticen un buen ambiente laboral para los empleados y los protejan de condiciones de trabajo abusivas que puedan afectar no solo su salud física sino mental.

Para apoyar a este objetivo, en octubre de 2019, entró en vigor en México la “NOM-035-STPS-2018, Factores de Riesgo Psicosocial en el Trabajo - Identificación, Análisis y Prevención” (”NOM-035″), la cual contempla un conjunto de regulaciones diseñadas para proteger la salud mental y emocional de los trabajadores.

Aunque la implementación de la NOM-035 es obligatoria para todos los patrones, las disposiciones con las que se tiene que cumplir diferencian entre aquellos que tienen hasta 16 trabajadores, más de 16 trabajadores, pero menos de 50 y más de 50 trabajadores, buscando con esto un mayor cumplimiento de acuerdo al tamaño de la empresa.

Algunos de los elementos contemplados por la NOM-035 que afectan particularmente la salud de los trabajadores son el estrés laboral, la carga del trabajo, las jornadas laborales extensas, la falta de equilibrio entre la vida laboral y familiar, un mal entorno laboral; así como la falta de un plan de desarrollo profesional definido y posibilidad de crecimiento, entre otros aspectos.

Entre los principales factores de riesgo psicosocial que contempla la NOM-035, son:

• Violencia laboral.

• Discriminación.

• Condiciones de riesgo en el ambiente de trabajo.

• Condiciones de riesgo a los que puedan ser expuestos los empleados a consecuencia de su trabajo.

• Condiciones de trabajo excesivas.

Este tema es de especial importancia debido a que existen datos que revelan que el 75 por ciento de los mexicanos padece fatiga por estrés laboral, superando a países como China y Estados Unidos. En el mismo sentido, México es de los países con las jornadas laborales más extensas.

Además, México es un país con un porcentaje muy alto de personas que padecen ansiedad, y el número de las personas con depresión sigue aumentando cada vez más.

Como se mencionó, la NOM-035 se creó principalmente con la intención de beneficiar a los empleados al mejorar sus condiciones laborales y ambiente de trabajo, para reducir sus niveles de estrés y garantizarles un ambiente laboral favorable que les permita desarrollarse profesionalmente, al mismo tiempo que cuide su salud mental y física y no afecte su vida familiar ni social.

Sin embargo, a pesar de no ser el objetivo principal de la NOM-035, para los patrones que la implementan realmente con el objetivo de lograr la prevención de los factores de riesgo psicosocial y lograr un ambiente laboral favorable, más que por estar obligados a su cumplimiento; existe una alta probabilidad de que se sorprendan gratamente con los beneficios colaterales que la NOM-035 puede generar para la empresa como resultado de su implementación.

Lo anterior, debido a que en la mayor parte de los casos se ha demostrado que cuando a los empleados se les garantizan todos aquellos aspectos previstos por la NOM-035, tienen un mejor desempeño laboral, disminuye la rotación y son más leales a la empresa cuando se presentan dificultades.

Esto se traduce, sin duda, en mejores resultados para la empresa, menores costos asociados con la contratación y capacitación de personal, menor incertidumbre ante circunstancias extraordinarias o cambios inesperados.

En este sentido, contar con una Norma que regula los aspectos que se deben cuidar dentro de las empresas en relación con la salud física y mental de los empleados, con cuestionarios, medios para reportar los incidentes y otros elementos para evaluar el ambiente laboral favorable y los factores de riesgo psicosocial que existen en la empresa, así como con las herramientas necesarias para medir el cumplimiento y los avances que se tengan respecto a estos, ayuda significativamente a todos aquellos patrones que aunque interesados en mejorar sus condiciones de trabajo para tener empleados más satisfechos, no sabían por dónde empezar.

Es importante considerar que además de cumplir con la NOM-035, para evitar problemas posteriores con las autoridades laborales y posibles sanciones, se debe cuidar la forma en que se documenta la implementación de la misma, así como atender y preparar adecuadamente el mensaje que se transmite a los empleados previo a la aplicación de los cuestionarios y demás herramientas, para evitar que el resultado de los mismos pueda no ser satisfactorio y no precisamente porque la empresa no cumpla con la Norma sino por desconocimiento de los empleados.