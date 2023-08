SOS Empresarial

Gerardo Trejo Veytia, Secretario General de Coparmex.

Si el actual Gobierno de México no logra garantizar pronto la seguridad de las personas y el traslado de mercancías, pasará a la historia como un gobierno fallido. El principal deber y la razón primigenia de la existencia del gobierno es brindar seguridad física y patrimonial a los ciudadanos.

“Estimado Cliente, el presente correo es para informarle sobre el percance que sufrió la unidad en donde viajaba su mercancía y que lamentablemente fue robada en su totalidad. El percance ocurrió el día de ayer alrededor de las 4:30 de la mañana a la altura de la Esperanza, Puebla cuando la U-120 AGS-MER (de Tres Guerras) no era localizada y después de varios intentos fallidos de comunicación con el operador de la unidad y llamadas a cabina se confirmó el robo de la misma….”. Así, sin los protocolos adecuados, mediante un escueto e-mail, sin más datos ni explicación, uno de los principales transportistas de nuestro país informaba hace unos días a una empresa Pyme que el producto del trabajo de un mes se había esfumado.

Todos los días cientos de empresas reciben la noticia de que sus pedidos no llegarán a su destino final, ya que los grupos de la delincuencia organizada operan cada vez más con total impunidad. El aumento reciente del robo de mercancías en carreteras es simplemente alarmante. En lo que va del 2023 (enero a junio) se han registrado 4,761 carpetas de investigación de robo a transportistas, lo que significa un aumento de 11.6% con respecto al mismo periodo del 2022. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) dio a conocer recientemente que una de cada dos empresas ha sido víctima de un delito en los últimos 12 meses, siendo el robo de mercancías en tránsito el principal delito, le siguen la extorsión, que incluye el cobro de piso, empatada con el robo de vehículos.

El robo de mercancías ocasiona un efecto dominó, con daños económicos, cierre de empresas, pérdida de empleos, así como disrupción de las cadenas de valor, desabasto de productos en algunas regiones y un aumento generalizado de costos y de la inflación.

Lanzamos un llamado SOS de auxilio a la sociedad en su conjunto para alzar la voz, exigirle al gobierno resultados y no normalizar esta situación. ¿Cómo es posible que todos los días desaparezcan, así nada más, trailers completos en su traslado por algunas regiones del país?, ¿Por qué algunos transportistas no tienen protocolos adecuados de coordinación con el cliente final y las autoridades para coadyuvar en la recuperación de la carga?, ¿Por qué la autoridad, aun conociendo los lugares en donde suceden los robos, no actúa? Por ejemplo, la zona comprendida entre Puebla, Tlaxcala y Veracruz se le conoce en el medio como el ‘triángulo de las Bermudas’, porque lo que pasa por ahí, desaparece!

México se encuentra ante una gran oportunidad por la relocalización de empresas dada la coyuntura geopolítica mundial, pero sino resolvemos la inseguridad en carreteras, la falta de estado de derecho y la insuficiente capacidad eléctrica, nos podemos ir olvidando del nearshoring y de los posibles beneficios que tendría en la creación de más y mejores empleos.

La actual administración desapareció a la Policía Federal, para sustituirla por la Guardia Nacional, asegurando que se le dotaría de las capacidades necesarias y suficientes para obtener mejores resultados en la lucha contra la delincuencia organizada, pues bien, el tiempo se agota y hasta ahora los resultados no se ven por ningún lado. Urge replantear la estrategia para garantizar la seguridad física y patrimonial de las personas.

“Si piensan que la vara es muy alta, si piensan que es imposible hacerlo, si no pueden, renuncien.” (QEPD - Alejandro Martí)

Basta ya de distracciones y pretextos, sin seguridad no hay bienestar ni prosperidad posible. Hacemos un enérgico llamado al Gobierno Federal para que garantice el tránsito seguro de personas y mercancías a lo largo y ancho del territorio nacional.