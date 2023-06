Conviene una buena partida de ajedrez y no un mal juego de dominó

Óscar Mario Beteta

A unos cuantos días de que la alianza Va por México dé a conocer las bases y requisitos para que una persona pueda contender por la precandidatura del PRI, PAN y PRD, una propuesta netamente ciudadana podría ser la tabla de salvación para esos partidos.

El planteamiento se hizo en Radio Fórmula, en el programa que un servidor encabeza. Ahí se propuso una alternativa que no solamente sería novedosa en México, sino que también le daría a la oposición la oportunidad de presentar una candidatura fuerte y competitiva que podría poner en aprietos a Morena.

Se trata sencillamente de una fórmula electoral en la que hay un candidato y una candidata para la Presidencia y la Secretaría de Gobernación, respectivamente, para enfrentar a la arrolladora morenista.

En este tipo de ecuación los mejores candidatos y candidatas del PRI, PAN y PRD, empezando por la senadora blanquiazul, Xóchitl Gálvez, y el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, tendrían una verdadera oportunidad para plantarle la cara al partido guinda, que suma 21 gobiernos estatales hasta el momento.

Con las precampañas de Morena a todo lo que dan, la oposición todavía está metida en su atolladero, y apenas el próximo 26 de junio darán a conocer su proceso para seleccionar candidatos o candidatas.

Una jugada como esta le rompería el juego sucesorio a Morena y permitiría a la oposición dar pasos agigantados para ponerse al corriente —e incluso en la delantera— y competir por fin de tú a tú.

Pocos de los aspirantes cuentan con el reconocimiento que tiene Xóchitl Gálvez, quien de acuerdo con Polls.mx es de las políticas de la oposición con mayor opinión favorable, con un 18.2 por ciento por ciento de preferencia.

El gobernador Mauricio Vila también es de los mejor evaluados. El mandatario yucateco está en segundo lugar en la contienda interna de la oposición por la precandidatura, de acuerdo con una encuesta de Campaigns&Elections, Vila tiene 19 puntos y se coloca por encima de otros perfiles como Claudia Ruiz Massieu, Enrique de la Madrid, Miguel Ángel Osorio Chong, Lilly Téllez y Alejandro Moreno.

Sería inédito, novedoso y muy fresco que el próximo lunes la alianza Va por México adoptara una propuesta con apoyo de la ciudadanía para modificar las reglas del juego y posicionarse.

Rumbo a la sucesión de 2024 estamos en un terreno inexplorado en el que todo es nuevo y se han roto todos los paradigmas.

Sin embargo, el más grande obstáculo son los “dueños” de los partidos. Alejandro Moreno y Marko Cortés tendrían que dejar a un lado la soberbia, la vanidad y la discordia y ponerse de acuerdo, olvidándose de sus proyectos personales y políticos, abriendo espacios de decisión y poniendo atención a los ciudadanos de a pie, para que en el cuadrilátero la pelea por la máxima responsabilidad en este país sea entre dos pesos pesados para así darle altura y seriedad, y no se quede en una batalla dispareja e inútil entre un peso pesado y un peso pluma.

SOTTO VOCE

Todavía no terminamos la primera semana de la precampaña de Morena y ya son más que evidentes las limitaciones y simulaciones de una ley electoral obsoleta y que no alcanza para los nuevos tiempos que se avecinan. La reforma electoral de 2007 cambió nombres y conceptos que ahora se trastocan. Dicen quienes saben que tal vez habría que actualizarla para cerrar vacíos legales y dejar de lado tantos eufemismos que confunden. Será para la próxima… La derrota en el Estado de México está cimbrando al PRI. En 24 horas se fueron del tricolor 200 militantes en Sinaloa, entre ellos 165 líderes campesinos, 3 diputados, 9 exdiputados y 3 exdirigentes, mientras que en Hidalgo sus únicos 8 diputados locales prefirieron pintar raya. Alito Moreno insistió en que no es una ‘desbandada’, y aplaudió que se trata de una depuración, que logró que se fueran varios traidores, quizá con especial dedicatoria al nefasto exgobernador Omar Fayad… La resolución judicial para destrabar el nombramiento de un comisionado del INAI o que sigan operando sólo con cuatro depende del Senado, pero ahí no existe voluntad política. Al final el fallo dependerá de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual, nos mencionan, tendrá que dictarse durante el próximo mes de julio… Gran malestar provocó en el Poder Ejecutivo el proyecto del ministro de la SCJN, Javier Laynez Potisek, para invalidar el Plan B electoral. La Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo se lanzó con todo y afirmó que en caso de aprobarse el proyecto la SCJN se convertirá en una “simple oficina” de verificación procedimental al servicio de la oposición…