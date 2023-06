Confianza en la nube, pilar de la transformación digital

Marcelo Felman, director de Ciberseguridad para América Latina de Microsoft

La adopción de la nube se ha acelerado en los últimos años y ha llevado a muchas organizaciones a implementar estrategias multicloud, con el objetivo de aprovechar los beneficios de diferentes tecnologías, servicios y proveedores de nube. Se espera que para 2026 el mercado de informática virtualizada represente un valor de 9 mil 473 millones de dólares(1). Tan solo en México, 70 por ciento de las empresas tienen al menos una aplicación en la nube(2), mostrando cómo la transformación digital ha hecho que las empresas apuesten cada vez más por nuevas formas de optimizar sus entornos.

A medida que las empresas migran a la nube, la seguridad se ha convertido en una preocupación cada vez más crítica. Con la expansión de este tipo de ambientes, el panorama de riesgo también se amplía. Una de las preocupaciones más apremiantes en la transición a la nube radica en los múltiples puntos de vulnerabilidad: la gestión de privilegios a infraestructura cloud, las anomalías erróneas críticas y las amenazas en evolución que pueden causar la pérdida de datos confidenciales. Para evitar esto, las organizaciones necesitan una solución integral que ofrezca seguridad desde el código hasta la nube. Ahí es en donde entra en juego la plataforma de protección de aplicaciones nativa en la nube (CNAPP).

Las soluciones CNAPP están diseñadas específicamente para la nube, utilizando tecnologías avanzadas que protegen las aplicaciones y datos en múltiples entornos. Esto resulta particularmente relevante frente a una industria del cibercrimen en constante evolución: los ataques dirigidos a soluciones y servicios en la nube son cada vez más frecuentes, incrementándose en un 48 por ciento durante el último año(3).

El secuestro de datos (ransomware) y los ataques de denegación de servicio (DDoS) figuran entre las modalidades de vulneración más comunes, infectando los sistemas informáticos y afectando también el rendimiento y funcionamiento de las aplicaciones virtualizadas. Sin duda este tipo de ataques se mantienen al alza, al grado que, de acuerdo con el informe de Defensa Digital los casos de ransomware reportados a los equipos de respuesta de Microsoft en América Latina aumentaron en comparación con 2021.

Plataformas como Defender Cloud, ofrecen una cobertura completa para defender la pila de aplicaciones, desde la capa de red hasta la de software, lo que garantiza una respuesta integral contra las amenazas de seguridad. Las capacidades de este tipo de plataformas buscan desplegar sistemas flexibles y escalables que se puede adaptar a las necesidades específicas de cada empresa.

Con esto, las organizaciones pueden confiar en la integridad y rendimiento de sus aplicaciones y datos, manteniéndolos protegidos en todos los entornos que utilizan, lo que les permite aprovechar al máximo los beneficios de la nube sin comprometer la seguridad.

Al decantarse por estos esquemas holísticos, las empresas pueden encontrar el balance entre protección y flexibilidad, contando con la versatilidad que necesitan para seguir innovando y creciendo sin que el riesgo digital implique un freno en el cumplimiento de objetivos, haciendo de los ambientes híbridos una esfera segura para todos.

(1) Cloud Computing Market by Service Model – Markets and Markets, noviembre del 2022.

(2) How to do multicloud – IDG Connect, febrero del 2022.

(3) Cloud Security Report – Check Point Research, enero del 2023.