Una santa semana

Jorge Molina Larrondo, Consultor en Políticas Públicas y Comercio Exterior

De acuerdo con el artículo 19 del capítulo 9 del T-MEC –que define el proceso de las consultas técnicas relacionadas con las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias del tratado– este miércoles 5 de abril vence el plazo para que las autoridades responsables del tratado de México, Estados Unidos y Canadá se reúnan y decidan si continuarán las consultas relacionadas con la publicación del decreto del pasado 13 de febrero, respecto a la prohibición de importar maíz transgénico en territorio mexicano. En caso afirmativo, las consultas deberán concluir a más tardar el 2 de septiembre.

Sin embargo, la oficina de la embajadora Katherine Tai, Representante Comercial de Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés), que fue quien presentó la solicitud de realizar estas consultas debido a que el gobierno mexicano no ha presentado ninguna evidencia científica que avale esta prohibición –como lo indica el propio tratado–, tiene la prerrogativa para solicitar la formación de un panel para la solución de la controversia en caso de que luego de la reunión mencionada no exista a su juicio una perspectiva de llegar a una solución aceptable, o incluso, si la reunión no llegara a celebrarse a más tardar pasado mañana.

Chuck Grasskley, senador republicano de Iowa, quien encabeza a los legisladores que han solicitado desde noviembre del 2022 la formación del panel, dijo a la embajadora Tai este 23 de marzo, durante la comparecencia del USTR ante el Comité de Finanzas del Senado, que espera que este viernes 7 se anuncie la solicitud del panel, pues no quiere que las consultas duren indefinidamente, refiriéndose al caso de la controversia energética. Al día siguiente, el representante demócrata por el estado de California, Mike Thompson, pidió a la embajadora Tai que explicara todas las medidas que Estados Unidos tomaría para que México cumpla con sus obligaciones en el marco del T-MEC en materia agrícola, durante la comparecencia de la embajadora ante el Comité de Medios y Procedimientos de la Cámara Baja. La respuesta del USTR fue que se aplicarían todas las herramientas disponibles en el TMEC.

El Congreso de los Estados Unidos tomará un receso hasta el lunes 17 de abril, pero ello no impide que el USTR actúe. De hecho, el tema del maíz transgénico y la defensa de los intereses de los agricultores de maíz de Estados Unidos se alinea perfectamente con las prioridades de la Agenda Comercial 2023 que dio a conocer el USTR el pasado 28 de febrero. En la agenda, el USTR indica que la prioridad número uno de la política comercial del presidente Biden es la defensa de los intereses de los trabajadores, granjeros y agricultores de ese país, por lo que si el USTR no solicitara el panel, el gobierno de Biden se pondría innecesariamente en una posición políticamente vulnerable ante el electorado y ante los partidos políticos.

Pero en caso que el USTR solicite la formación del panel, el tema más importante será el monto de la compensación, sobre todo que en 2022 las exportaciones de maíz de Estados Unidos a México y el precio de la tonelada de maíz alcanzaron sus máximos históricos. En este caso, el USTR podría argumentar el daño potencial de la medida aplicada por México y entonces la pregunta sería, el periodo de tiempo que se use para argumentar dicho daño. Al final del día, sería el panel el responsable de establecer el monto que México debería compensar a Estados Unidos y a Canadá en base a los argumentos de cada uno de los tres países, pues Canadá se unió a la queja.

Tres temas más. 1) El viernes por la tarde, el USTR publicó su Reporte 2023 sobre Barreras Comerciales, en el que se identifican los problemas identificados por empresas y autoridades estadounidenses con cada uno de sus 64 mercados más importantes y que sirve como referencia tanto al Congreso como al USTR. En el caso de México llama la atención no solo la variedad de temas, pero sobre todo que muchos de estos son problemas que tienen más de dos años de vigencia y que requieren de una solución urgente. 2) También el viernes pasado, se concluyó la negociación para el ingreso del Reino Unido (RU) al Acuerdo de Asociación Transpacífico (CPTPP), luego de que se iniciara el 2 de junio del 2021. A muchos nos interesa conocer los pormenores del ingreso del RU a este acuerdo, luego de que el gobierno inglés solicitara un número importante de waivers, a lo que Japón y otros países se negaron. Cuáles son las principales diferencias con el TLC que México está negociando con el RU? China, Taiwán, Ecuador, Costa Rica y Uruguay son los siguientes candidatos a ingresar al CPTPP, que Biden ha menospreciado. 3) Biden sigue ampliando el número de países que podrán beneficiarse por la construcción de vehículos eléctricos en el marco de la Ley para la Reducción de la Inflación y que competirán con los mexicanos. Las modificaciones a la ley se publicarán el 17 de abril y aplicarán al menos a México, Canadá, Unión Europea, Japón y seguramente Corea del Sur. Todo esto a pesar de las quejas de algunos demócratas y varios sindicatos.