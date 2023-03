Criminalidad: Diagnóstico y respuestas urgentes

Óscar Mario Beteta

No es lo mismo la comisión de hechos criminales contra ciudadanos mexicanos que contra extranjeros. Aquellos casos se minimizan; con los de estos, hay reclamos de justicia y, como respuesta, el apresuramiento para esclarecerlos.

¿Habrá llegado la hora de cambiar la estrategia de seguridad que ha seguido el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador durante 56 meses, por el secuestro de cuatro ciudadanos norteamericanos y el asesinato de dos de ellos, el viernes pasado en Matamoros?

Algunos de los elementos para considerar esa posibilidad, podrían ser:

La política de abrazos, no balazos, apoyada en la buena fe, no ha dado resultados. Cerca de 150 mil homicidios dolosos y 100 mil desaparecidos, son números fríos. Reflejan una realidad.

Algunas variantes de la criminalidad como el secuestro, la extorsión, las violaciones, el robo, reflejan también números que conforman un cuadro intolerable: los cárteles crecen, dominan, controlan e imponen su ley por encima de toda autoridad.

La creación de la Guardia Nacional y la autorización al Ejército para que se mantenga en las calles haciendo tareas de seguridad pública, hasta ahora, no reflejan el propósito que llevaban implícito; los índices delictivos siguen siendo considerable e inocultablemente altos.

Las partes del territorio que dominan los distintos cárteles, donde operan con absoluta libertad e impunidad y se han apropiado de muchas de las actividades productivas, son cada vez más amplias.

Las corporaciones policiacas no pueden hacerles frente, ya sea por incapacidad, insuficiencia o, en el peor de los casos, por complicidad y corrupción. Nadie duda que los criminales se han enquistado en las esferas de poder.

Esa funesta situación se reflejó en el ataque, secuestro y asesinato de personas provenientes de Estados Unidos el anterior fin se semana, lo cual ha tensado la relación con México.

Pero esto no es suficiente. No para un gobierno que ve realmente por sus ciudadanos. Lo dijo el embajador Ken Salazar: “…su prioridad más alta es la seguridad de los ciudadanos estadounidenses. No tenemos mayor prioridad que la seguridad de nuestros ciudadanos. Este es el papel más fundamental del gobierno estadounidense”.

Y de esa premisa ineludible de todo gobierno que se empeña en salvaguardar a sus gobernados, se desprende la ola de exigencias de congresistas, fiscales y medios de que el gobierno de Joe Biden haga lo que sea necesario para frenar la inundación de fentanilo en la Unión Americana, proveniente, principalmente, de México, que ha matado a más de cien mil adictos.

Así, una posible solución, como la visualizan algunos especialistas, sería que el gobierno federal y las autoridades de inteligencia hagan una fiscalización, investigación y análisis profundos en cada uno de los estados de la República —22 de Morena y 10 de la oposición—, para que, con objetividad y transparencia, se obtenga un diagnóstico preciso y realista para saber en dónde las autoridades estatales están actuando en complicidad y contubernio con la delincuencia organizada.

Sobre esa base, se sabría qué hacer para recomponer las relaciones México-Estados Unidos que, en cualquier caso, deben mantenerse en el estatus de la “buena vecindad”, pero, sobre todo, para recuperar la seguridad de la sociedad mexicana.

Sotto Voce.– Cobra fuerza la versión de que el coordinador de asesores del presidente, Lázaro Cárdenas Batel, ha entrado al diamante y está como bateador emergente para lo que se pudiera ofrecer… Con la orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Federación de restituir a Edmundo Jacobo Molina como secretario ejecutivo del INE, para muchos en la oposición, se ratifica el rechazo de los magistrados al Plan B, y proyecta la posible sentencia de la Suprema Corte en el mismo sentido… El proceso de selección y elección de los nuevos consejeros del INE, podría suspenderse hoy mismo, pues muchos de los participantes consideran que “todo está decidido”.