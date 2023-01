Piensa global y consume local, la nueva sustitución de importaciones

Por Dra. Joaquina Niembro. Profesora-Investigadora, Facultad de Ingeniería de la Universidad Panamericana.

La frase “Think Global, Act Local” atribuida a Geddes no ha perdido vigencia un siglo después. Incluso, considerando sus derivadas ambientales, de circularidad y sostenibilidad pareciera que la frase fuera acuñada recientemente. Nuestro mundo global, abierto y altamente polarizado, ahora recupera el sentido de orgullo y arraigo por la tierra. Un simple ejemplo, los mejores restaurantes están produciendo sus propios ingredientes y consumiendo local para ofrecer un mejor servicio.

Por otro lado, acaba de concluir la Cumbre de los líderes de América del Norte. Reunión en extremo relevante donde compartieron mesa los presidentes López Obrador, Biden y Trudeau. Uno de los puntos de la agenda propuesto por nuestro país fue el del Plan de Sustitución de Importaciones para producir en América.

¿Sustitución de importaciones? Sí, sustitución de importaciones. Sí, un modelo del siglo pasado, sí, un modelo que en México aplicó con éxito y que luego fracasó. El modelo, ahora, debería de tener diferencias significativas pues, aprendiendo del pasado podemos planear mejor el escenario de acción e incluir, entre otras variables del modelo, la variable ambiental que antes se dejó de lado y que ahora ya tiene el lugar que siempre debió tener.

Describir lo que fue la sustitución de importaciones, los pros y contras del modelo, no es de mi competencia, sin embargo, sí que compartiré algunas notas de lo que me permito llamar una verde sustitución de importaciones y el porqué, de que global y local (regional) no son antagónicos.

Son innegables los beneficios que aporta a una región el contar con una infraestructura estratégica: empleos, mejora en la calidad de vida y más inversión. Recordemos que productividad debe acompañarse del valor agregado que proporciona el comercio. El actúa local – producción- y piensa global – comercialización-, ha demostrado ser rentable. Pero, no ha funcionado tan bien, en el sentido de que no se han tratado las cadenas de valor con una perspectiva verde o de sostenibilidad integral.

Como ejemplo del camino que falta aún recorrer, aún no se ha resuelto el cómo externalizar el costo ambiental de la logística del mundo global. Tendremos forzosamente que innovar y optimizar tanto en procesos como en sistemas completos. La mejora pasará forzosamente por muchas etapas y una de las más visibles será la reducción de la huella asociada a la distribución.

La sustitución de importaciones es una propuesta silo y mejor sería considerar al clúster, ser regionalista. Producir y consumir en América del Norte y permear al continente. La logística asociada sería menos complicada, simplemente, sin un océano de por medio, la huella sería mucho menor. Por otro lado, tratar al mercado y al ecosistema de forma global entendiendo las implicaciones regionales permitiría un desarrollo inclusivo que cuidaría la casa de todos los americanos que vivimos en este continente, debería iniciar por el fortalecimiento de una cadena de valor más corta y robusta fortalecida en su región que conociendo sus deficiencias en temas de huella ecológica e impacto social innova para ser más competitiva. Es una cadena de bajas emisiones que motiva orgullo del consumidor tanto por el actual local como por la contribución beneficiosa al quehacer global.

