La puerta giratoria de Downing Street

Por Dra. Aribel Contreras Suárez, Coordinadora Licenciatura en Negocios Globales, Universidad Iberoamericana Asociada COMEXI, aribel.contreras@ibero.mx, Twitter: @AribelContreras, Instagram: aribeldiplomatique.

Reino Unido se enfrenta a una de sus más agudas crisis, ya que vive sus batallas internas en medio de las crisis globales. Vemos que al interior del Partido Conservador (PC) hay muchas fracturas, lo mismo se ve en la Cámara de los Comunes, la cual está conformada por 650 miembros y la mayoría la tiene el PC (357 asientos) pero la oposición exige elecciones generales para sacar de Downing Street a los “Conservadores” y que los “Laboristas” regresen al poder.

Este 2022, el ex Primer Ministro Boris Johnson (BJ) se encargó de dejar muy mal parado a su país con el “partygate”, con los escándalos de algunos miembros de su gabinete y con sus mentiras al pueblo británico. Se convirtió en un maestro de las mentiras al negar su participación en varias fiestas durante la época del confinamiento por la pandemia, por decir que no conocía las acusaciones a un colaborador de él como acosador sexual y por decirle que sí a la Unión Europea con el Protocolo de Irlanda y luego querer cambiar la jugada. Esto orilló a que su liderazgo fuera cuestionado en la moción de censura, la cual sobrevivió, pero no le duraría mucho tiempo el gusto ya que tuvo que dimitir.

En un proceso complejo, que lleva su tiempo y requiere el respaldo de los miembros del parlamento de dicho partido, ya que es una monarquía constitucional basada en una democracia parlamentaria, se realizó la elección de quien fuera la sucesora de BJ, tal y como se puede observar a continuación.

(Especial)

De dicho proceso, quedaron en la recta final el ex Ministro de Hacienda, Rishi Sunak y Liz Truss. Ella logró tener el respaldo necesario de los miembros del parlamento británico para convertirse en la nueva Primera Ministro, tal y como se aprecia en la siguiente imagen.

(Especial)

No obstante, su contrincante anticipó que su plan de crecimiento estaba lleno de expectativas, la pusieron como la favorita para convertirse en la nueva “Dama de Hierro”. Sin embargo, su plan, al basarse en un recorte de impuestos sin un plan en paralelo para obtener la recaudación, por otro lado, propició un verdadero caos ante la ya de por sí afectada economía. Su inflación ya se ubicaba en un 10%, pero con este proyecto, bautizado como Trussonomics (Truss más economics en inglés) por la revista británica The Economist, la llevó no sólo al precipicio político, sino que llevó a una turbulencia a la economía del país. La siguiente imagen permite ver cómo la libra esterlina alcanzó los niveles más bajos de los últimos 22 años en cuestión de semanas.

(Especial)

De allí que entonces el diario ABC de España la llamó la “dama de barro” y se ganó la baja popularidad de la población, pero también de los miembros del parlamento. Por lo que no tuvo otra opción más que anunciar su renuncia. Esto generó mayor inestabilidad e incertidumbre, ya que su gestión ha sido la más corta en la historia de Reino Unido. A continuación, se aprecia cómo duró sólo 45 días.

4 (Especial)

Así que, entre tropiezo y tropiezo, el PC logró apresurar su proceso interno (para no pasar por todo el tsunami interno) y en cuestión de días, el ex Ministro de Hacienda, Rishi Sunak, logró contar con el apoyo de mínimo los 100 miembros del parlamento (establecidos de último momento) y así avanzó para que BJ y otros posibles pre candidatos se bajaran del barco para dejarle el camino libre y evitar que el “titanic político-económico” de Reino Unido no se hundiera.

5 (Especial)

Sus desafíos son abismales, pero se espera que él dure más tiempo y corrija el rumbo de las coordenadas de ruta política y económica.