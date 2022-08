¿Cómo vamos en pobreza laboral?

Por Carlos Villaseñor Franco, Presidente de Coparmex Jalisco.

Disminuye la pobreza laboral, sin embargo, existen factores que diluyen el optimismo.

Esta semana parecía que arrancaba con buenas noticias en material laboral, y es que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) informó que la población en pobreza laboral disminuyó a nivel nacional 1.6 por ciento durante el segundo trimestre de 2022; bueno, un paso que celebrar por todos los pasos que hemos dado hacia atrás, siempre reconociendo el esfuerzo que se hace desde las empresas para contrarrestar a través de la generación de empleos.

El índice para determinar este tipo de pobreza mide la evolución del ingreso y su relación con el costo de la canasta alimentaria, es decir, cuantifica si los ingresos ganados alcanzan para cubrir las necesidades básicas de los hogares, y aunque en este trimestre disminuyó de 39.9% a 38.3% a nivel nacional, existen múltiples factores que diluyen las buenas nuevas. Tan solo la inflación apaga el optimismo que hemos recuperado.

Si bien es verdad que disminuye por el aumento en el número de personas ocupadas, y eso abona al aumento del ingreso disponible en los hogares, este incremento en la ocupación se concentra en empleos donde el salario se encuentra en uno o menos de un salario mínimo, lo que me hace pensar en algunos factores determinantes para continuar con esta tendencia descendente.

Formalidad vs informalidad

Al efecto inflacionario hay que sumarle otros elementos que nos inhiben de la celebración en la baja de la pobreza laboral; por citar algunos, sobresalen las cifras correspondientes a la informalidad, que a todas luces sigue impactando en el desarrollo económico y social a nivel nacional, y es que en la informalidad se encuentra el 55.7% de las personas ocupadas, aun cuando el mismo Coneval ha destacado que en esta modalidad se gana prácticamente 50 por ciento menos que en la formalidad, entonces ¿qué está pasando?

Me lo pregunto porque dentro de la informalidad no se otorgan prestaciones que mejoran la calidad de vida de quienes las reciben; y antes de seguir, me permito diferenciar que al interior de este modo de empleabilidad no es lo mismo ser el dueño del negocio, a ser la o el colaborador en las unidades informales, definitivamente el ingreso no se medirá con la misma regla.

Vinculación laboral, otro factor

La problemática de la vinculación laboral no es única de México. A nivel internacional, los desafíos en ese sentido son similares; con frecuencia y en diferentes sectores nos encontramos con las frases de “no encuentro trabajo” o “nadie quiere trabajar” ¿Qué pasa con esto? Las empresas demandan vacantes y allá afuera hay muchas personas buscando trabajo, algo no cuadra y desde luego, le resta a los esfuerzos que la iniciativa privada implementa para la recuperación de los empleos.

Es urgente y necesaria una estrategia de vinculación laboral que contemple las aspiraciones actuales de quienes buscan integrarse al mercado productivo y, al mismo tiempo, considerar las necesidades que las empresas están manifestando.

Las áreas de oportunidad en la vinculación laboral se pueden ver mermadas con programas sociales que no incentivan a las personas a crecer o desarrollar su talento. Existen, por ejemplo, programas diseñados para vincular a personas de entre 18 y 29 años de edad que no estudian y no trabajan con empresas donde desarrollen competencias para incrementar sus posibilidades de empleabilidad a futuro. Programas que otorgan alrededor de $5,258 pesos, cantidad similar a los salarios promedio de cotización ante el IMSS ¿Será esa la ruta para impulsar el desarrollo de estos jóvenes?

Retos y trabajo conjunto

Desde la lente de la iniciativa privada estamos comprometidos con alcanzar la línea de bienestar familiar. Coparmex ha propuesto un Modelo de Desarrollo Inclusivo que conduce a cerrar brechas de pobreza laboral. Los modelos de trabajo están cambiando y hacia allá vamos, hacia una transformación en la operatividad de las empresas porque está comprobado que dentro de las unidades formales se gana el doble.

Incentivemos a las y los colaboradores con mejores oportunidades, con salarios, prestaciones dignas y modalidades diversas, con capacitaciones que les permitan ocupar vacantes especializadas y con ello, ingresos sobresalientes.

Esto solo se logra con el trabajo en conjunto entre autoridades y la iniciativa privada, en hacer sinergia para caminar hacia el desarrollo que el país necesita y los ciudadanos se merecen. #OpiniónCoparmex