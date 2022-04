Mejores empleos para más mexicanos

Por Julian Coulter. Director de Google México.

Lo peor ha pasado. Pero los desafíos no terminan. La pandemia no ha hecho más que complicar, aún más, el desafío de ofrecer un mejor empleo en el país. Los números no mienten. Según la encuesta más reciente del INEGI, 52% de los desempleados tienen estudios de nivel medio-alto. Es decir, son personas que llevaron sus estudios más allá de lo básico y no cuentan con empleo.

La pandemia generó un impacto en la economía tan fuerte que marginó a millones de trabajadores que no cuentan con las herramientas para insertarse en el futuro digital. Se calcula que las pérdidas laborales en el 2020 equivalen a más de cuatro veces las que ocurrieron durante la crisis financiera del 2009.

Ha surgido un terrible contraste. A la par que diferentes sectores enfrentaron reducciones laborales masivas -como el turismo y la construcción- otras industrias como el sector financiero y el tecnológico aceleraron su demanda. Sin embargo, su impacto es mínimo porque la fuerza laboral no está preparada. Esto significa que, cada mes, 24 mil nuevas posiciones en el sector tecnológico no serán aprovechadas por quien más lo necesitan.

En México, 7 de los 10 empleos más demandados tienen que ver con el sector tecnológico. Es una industria que ha demostrado ofrecer carreras sólidas y constante crecimiento para los profesionales que ingresan. Sin embargo, hay tres principales obstáculos para los interesados. Es una industria que recompensa el dominio del inglés, la experiencia y el uso de herramientas que se actualizan constantemente. No todos los egresados en carreras afines, más de 81,000 según un reporte de ANUIES, cuentan con estas credenciales.

Con este contexto, traemos a México los Certificados de Carrera, una iniciativa que iniciamos en 2018 y que está diseñada para proporcionar habilidades prácticas para el trabajo, permitiendo obtener empleos de nivel inicial bien remunerados que los llevarán a tener carreras exitosas. Están desarrollados pensando en las habilidades y herramientas más buscadas por la industria y son un trampolín hacia posiciones de inicio en una carrera profesional prometedora. Para asegurar que estas oportunidades alcancen al mayor número de personas, ofreceremos 25 mil becas a los que más la necesitan.

Sabemos que el acceso desigual a Internet se ha convertido en un acceso desigual a la escuela, y al desarrollo de nuevas habilidades; parte de estas becas, como fue anunciado hace unos días por Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, forman parte de la iniciativa Escuelas de Código, y serán destinadas a la primera generación de egresados que acceden a Internet en los 140 PILARES ubicados en diferentes municipios de la Ciudad de México. También, colaboramos con InRoads con el fin de que estas becas beneficien a mujeres en el Sureste del país.

El poder ayudar a la recuperación económica de México y sumar esfuerzos para construir un país más incluyente y con más oportunidades es una prioridad para Google. Creemos que los Certificados de Carrera de Google abrirán más oportunidades para todos los mexicanos en busca de un camino profesional acelerado hacia el progreso. Si ellos crecen, crecemos todos.