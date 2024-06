La acción directiva dando resultados: recomendaciones para la ejecución

“Las ideas son baratas. Las ideas son fáciles. Las ideas son comunes.

Todo el mundo tiene ideas. Las ideas están muy, muy sobrevaloradas.

La ejecución es lo único que importa”

Casey Neistat

Como lo he afirmado en varias columnas, la ejecución es indispensable para obtener resultados; por muy buena y brillante que sea la estrategia, si no se ejecuta, no sirve de nada. En contraste, una estrategia regular bien ejecutada puede dar resultados muy aceptables. Finalmente, esta es la forma en la que se mide el trabajo de un director: los resultados.

La ejecución eficaz de una estrategia requiere de una planeación cuidadosa, una comunicación clara y un seguimiento constante. A continuación, leerás algunas recomendaciones clave para asegurarte de que tu estrategia sea implementada exitosamente:

• Definir objetivos claros y medibles. Establece metas específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con un límite de tiempo (objetivos SMART que ya hemos comentado). Cada persona debe de saber con precisión lo que se espera de su trabajo. Sobra decir que es muy crucial que todos los miembros del equipo comprendan estos objetivos y cómo su trabajo contribuye a ellos.

• Desarrollar un plan de acción detallado. ¿En qué consiste? En desglosar la estrategia en tareas y actividades específicas, asignando responsabilidades claras a cada miembro del equipo, definiendo plazos realistas para su cumplimiento y estableciendo etapas para el seguimiento del progreso.

• Comunicación efectiva. Es esencial mantener una comunicación abierta y transparente con todos los interesados; para ello, deberás utilizar las herramientas más adecuadas de comunicación por cada caso con el objetivo de mantener a todos informados y alineados, y, por supuesto mantener viva la retroalimentación y las sugerencias del equipo para mejorar (y corregir) continuamente la ejecución.

• Asignación de recursos adecuados. Uno de los roles más importante de quien es responsable de la ejecución es obtener y asignar los recursos necesarios para la ejecución correcta de la estrategia, además de tenerlos disponibles para cuando sean necesario, ya sean financieros, humanos o tecnológicos. Será también muy importante Identificar y corregir cualquier brecha en la obtención de dichos recursos antes de que se conviertan en obstáculos para la ejecución.

• Capacitación y desarrollo. Hay que asegurarse que esté disponible la formación –y el desarrollo de habilidades permanente– para que el equipo pueda ejecutar la estrategia de manera efectiva. Precisamente será necesario fomentar el desarrollo de habilidades que sean críticas para el éxito de la estrategia.

• Monitoreo y evaluación continua. Implementar un sistema de seguimiento y evaluación para monitorear el progreso, utilizando indicadores clave de rendimiento (KPI) para medir el éxito de la implementación y, por supuesto, realizar revisiones periódicas para ajustar el plan según sea necesario.

• Adaptabilidad y flexibilidad. ¡Muy importante! Hay que ser flexibles y estar dispuestos a ajustar la estrategia en respuesta a cambios en el entorno o a nuevos datos, manteniendo siempre una actitud abierta hacia la innovación y la mejora continua.

• Reconocimiento y recompensa. Los premios a los logros (que no necesariamente tienen que ser monetarios) son muy importantes para fortalecer la cultura de “lo estamos logrando”. Por lo tanto hay que reconocer y recompensar los logros y esfuerzos del equipo, siempre pensando más en equipo, que en logros individuales. Es importante fomentar un ambiente de trabajo positivo que motive a los colaboradores a dar lo mejor de sí mismos.

• Liderazgo fuerte (muy eficaz). Los líderes deben estar muy visibles y comprometidos con la estrategia. Su rol es servir como modelos a seguir y así motivar al equipo para alcanzar los objetivos.

• Evaluación de riesgos y gestión de contingencias. Es primordial identificar posibles riesgos que puedan afectar la ejecución de la estrategia. Hay que desarrollar planes de contingencia (el famoso plan “B”) para mitigar estos riesgos.

Implementar una estrategia exitosamente es un proceso dinámico que requiere compromiso, disciplina y una ejecución precisa. Considerar estas recomendaciones aumenta las probabilidades de lograr los objetivos.

“Los aficionados hablan de estrategia. Los profesionales hablan de logística”

“Amateurs talk about strategy. Professionals talk about logistics.”

Robert H. Barrow

General de 4 estrellas, comandante del Cuerpo de Marines, EUA