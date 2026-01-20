La economía inicia 2026 con señales muy preocupantes (II)

La economía de México terminó el año pasado inmersa en un preocupante estancamiento, con reducción en la inversión, que determinará su crecimiento futuro. La producción dedicada al mercado nacional y la inversión de contenido nacional muestra un deterioro importante, que no se percibe de manera clara debido a la importancia que mantiene el sector externo. El crecimiento del PIB promedio en los pasados siete años fue del 0.7% anual, claramente insuficiente para compensar el incremento de la población, por lo que hay una reducción en el ingreso per cápita.

Esto resulta de la caída en la inversión, lo que se refleja en una reducción en el número de empresas formales que hay en el país. El dato de las mismas, registradas en el IMSS muestran una contracción de 25,667, lo que propicia una menor creación de empleos formales. Resalta que en el país hay más trabajadores informales que formales, los cuales no pagan impuestos directos, ni tienen seguridad social, representan el 56% del total y producen el 23% del PIB.

Por su parte, la inflación mostró una ligera reducción con respecto al año anterior, aunque contenida por el índice de los precios subyacentes, destacado los precios de los bienes y servicios públicos, así como por los menores precios de los bienes importados, debido a la apreciación del tipo de cambio. Como esta situación no es sostenible en el mediano plazo es previsible que la tendencia de los precios sea creciente en los primeros meses del presente año. El Banco de México tendrá un difícil reto para contener la inflación, sobre todo porque no tiene el necesario apoyo de las finanzas públicas.

Destaca el esfuerzo por corregir el elevado déficit público, pero tanto por el creciente servicio de la deuda del gobierno, como el costo de los nuevos programas sociales impiden que se pueda obtener resultados importantes en este aspecto. Por su parte, el fuerte incremento de los aranceles que el gobierno de los Estados Unidos ha impuesto a la mayoría de los países con los que comercializa dificulta el crecimiento de nuestra economía. En el corto plazo destaca que, aunque se ha impuesto aranceles a los productos mexicanos, su arancel promedio es menor que el que tienen la gran mayoría de las naciones, por lo que en términos relativos las exportaciones mexicanas son más competitivas que las de los demás países.

Por otro lado, las relativas mayores tasas de interés en México, la confianza internacional en Banco de México y la importancia del peso mexicano en los mercados globales de divisas se conjuntan para crear un mercado de “carry-trade”. Esto resulta en una apreciación del peso que, sin embargo, no es estable y eventos internos o externos pueden modificarlo.

En condiciones normales, la situación actual de la economía se podría mantener en 2026, es decir un bajo crecimiento cercano al 1%, inflación ligeramente mayor y cercana al 5%, un déficit elevado cercano al 5% del PIB, pero menor que el de Estados Unidos. Además, es posible que se tengan presiones alcistas en las tasas de interés, lo que deteriorarían la balanza comercial.

Sin embargo, la excesiva deuda pública de la gran mayoría de las naciones desarrolladas ha desequilibrado las finanzas de los gobiernos, impactando en sus políticas sociales y el comercio internacional. Como resultado estamos presenciando la destrucción de la estructura institucional global creada al final de la Segunda Guerra Mundial, creada para fomentar el comercio global e instaurar incentivos para lograr la paz entre las naciones. Solo en las pasadas semanas los Estados Unidos se ha retirado de 66 organizaciones internacionales que trabajan en temas como el medio ambiente, desarrollo, igualdad de género, gobernanza democrática y seguridad internacional. Destaca el retiro del apoyo a la OTAN, la que fortalecía a las naciones europeas para que no regresaran a una carrera armamentista, como sucedió hace un siglo. Eventos como la amenaza respecto al futuro de Groenlandia y otros más representan un terremoto para las políticas seguidas en las pasadas décadas. Depende de su profundidad y duración el cómo quedará el entorno para la economía nacional. En la medida en que se tomen medidas que propicien la fortaleza y el crecimiento de su economía, México estará en mejores condiciones para enfrentar el nuevo entorno que se avecina.