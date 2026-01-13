Termina 2025 con estancamiento e inicia 2026 con señales preocupantes (I)

La economía mexicana termina el año de 2025 con una importante reducción en su dinamismo y, cuando se tenga el dato del PIB se confirmará que, su crecimiento fue muy cercano al 0.35%. Con este número se tendría un promedio del 0.7% anual en los pasados siete años, significativamente menor al promedio de los años anteriores e insuficiente para sostener el ingreso per cápita de la población. Esto es debido a que el crecimiento económico del año pasado es muy inferior al incremento de la población del 1.2%.

A este dato habría que agregar el incremento en la población por el retorno de trabajadores ilegales en los Estados Unidos por la presión que tienen en aquel país, así como por el incremento en los migrantes de Centro y Sudamérica que deciden quedarse en nuestro país por los riesgos que tienen en sus propios países y no pueden emigrar a nuestro vecino país. Ya es notorio en varias poblaciones, incluso cercanas a la Ciudad de México, el número de extranjeros que ya residen allí. En este escenario de nulo crecimiento per cápita “todas las opciones sociales son de suma cero y, eventualmente, convergen en el conflicto social”, es decir, para darles algo a un grupo, se le tienen que quitar a alguien más. Hay que enfatizar que aquí y en todo el mundo, los gobiernos no crean riqueza, sino solo la transfieren entre los diferentes sectores sociales o en el tiempo. De aquí la importancia de tener crecimiento económico.

Por su parte, la inflación terminó en diciembre en comparación al mismo mes del año anterior, en 3.7%, que aunque superior a la meta oficial, muestra una reducción importante con respecto a los últimos años. Entre los factores que permitieron esto están la política monetaria seguida por el Banco de México, que ha permitido contrarrestar el desequilibrio fiscal del gobierno federal; la apreciación del peso mexicano (influida de manera importante por la devaluación del dólar) que permite las importaciones de muy diversos productos y materias primas a precios inferiores que los internos y a la menor actividad económica y consecuentemente en el ingreso disponible de la población, a pesar de los programas sociales del gobierno.

Destaca que el déficit en las finanzas públicas se mantiene alto, siendo cercano al 4% del PIB. Para poderlo financiar, las tasas de interés son elevadas en México en comparación a la que tienen otros países; mientras que aquí la de referencia es del 7% o superiores en el extranjero son la mitad o menos. Esto atrae a inversionistas del exterior, lo cual “fortalece” al tipo de cambio, perjudicando a los exportadores mexicanos y fomentando las importaciones.

Sin embargo, esto propicia que se realice la operación financiera llamada “carry-trade”, que consiste en que diferentes personas e instituciones se endeudan en el exterior a tasas de interés mucho menores y adquieren bonos mexicanos, con lo que obtienen el beneficio del diferencial de las tasas de interés. Un efecto práctico es que los mexicanos pagamos tasas de interés elevadas en nuestras hipotecas y en las tarjetas de crédito, para que se le pueda pagar tasas atractivas a extranjeros, a fin de que puedan financiar el déficit público.

Por su parte, la creación del empleo formal durante 2025 reportado por el número de registrados en el IMSS fue de 278.7 mil trabajadores. Sin embargo, este número incluye a los repartidores de plataformas digitales, que ya tenían trabajo de manera independiente, por lo que el número de nuevos trabajadores en el año fue de solo 72 mil personas. Esto es muy inferior al crecimiento de la población en edad de trabajar, que es superior al millón de personas cada año. Esto explica porque es mayor la población que trabaja en la informalidad que en empresas formales. Por otro lado, es muy preocupante que el año pasado se redujo el número de patrones afiliados al IMSS en 25,667. Finalmente, México tiene una de las más bajas tasas de desempleo por la manera en que se registra este número. Mientras en otros países las personas desempleadas se registran en el gobierno para recibir los beneficios de los programas sociales y se les obliga a buscar empleos, en México se obtiene el dato por muestreo. Normalmente las personas sin trabajo formal se dedican a alguna actividad informal y no se declaran desempleadas.