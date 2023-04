Creciente problema de las pensiones en diversas economías

Economista

Annecy, Francia.- En esta agradable ciudad, puerta de los Alpes franceses y sus famosos centros invernales como Chamonix y Val-d’Isère, así como puente entre el sur y el norte de Europa occidental, se disfruta de gran tranquilidad, siendo muy diferente al bullicio, las manifestaciones y la basura que han predominado en París durante varias semanas.

El lago de Annecy, es el segundo más grande de Francia y primero de Europa por la pureza de sus aguas. A la ciudad se le llama la Venecia de los Alpes y tiene gran actividad cultural todo el año, pero sobre todo en verano, con su festival internacional de cine, los paseos de los Noctibules, artistas que se instalan o pasean por la ciudad haciendo espectáculos, malabarismos o simplemente recitando poesías o tocando diversos instrumentos. Además, tiene el llamado Coup de Théatres durante varios días, parecido al festival de Guanajuato.

Por su parte, en París y otras grandes ciudades del país se tienen manifestaciones en contra del presidente Macron por su decreto de la reforma del sistema de pensiones, para enfrentar el problema financiero del mismo que ocurre en varios países, incluido México. Entre los principales puntos de esta, que no es aceptada por amplios sectores de la población, están:

El incremento de la edad legal de jubilación, la cual pasa de manera gradual de 62 a 64 años de edad, incrementando el plazo tres meses por año.

Para obtener la pensión “completa” se debe tener una cotización que pasa de 42 a 43 años, también con ajuste anual paulatino.

Para aquellos que cumplan los 67 años podrán obtener la jubilación completa.

Causó gran molestia el hecho de que la reforma no fue enviada al Parlamento francés, es decir al Poder Legislativo, sino que se utilizó el procedimiento denominado 49.3, equivalente al decreto en México, que fue considerado como no demócrata en un tema muy sensible.

Uno de los más fuertes oponentes a esta reforma es Laurant Berger, secretario general de la Unión sindical CFDT, una de las más numerosas en el país, quien acaba de ratificar su renuncia a partir de junio, después de conocerse la noticia de que el Poder Judicial aprobó esta reforma.

La mayoría de los países tienen un problema con sus respectivos sistemas pensionarios consistente en que la población está incrementando su esperanza de vida, por lo que el sistema debe de seguir proporcionando recursos mas años a la población jubilada, pero los ingresos están fijos o incluso se reducen. Como ejemplo están que la esperanza de vida al nacer una persona en Francia en 1960 era de 69.9 años y los últimos datos de 2021 muestran que esa esperanza se elevó a los 82.4 años. En Alemania es parecida (69.1 vs 80.8 años respectivamente), en Estados (69.8 vs 77.0 años). Sorprende qué en México, después de elevarse varias décadas decreció de manera importante de manera reciente. Así que mientras la esperanza de vida en 1960 en nuestro país fue de 55.8 años, subió hasta los 74.8 años en 2018, para disminuir a 70.1 años para el último año de que se disponen de datos, que es 2020. Con esto baja de la posición 89 al lugar 126 en una lista de 193 países.

El problema se agrava por el cambio en la estructura de población, ya que no solo se alarga la vida de las personas, sino que se reduce la cantidad de jóvenes que entran a trabajar y colaborar con sus aportaciones a los fondos de pensiones.

En el caso de México es incluso peor, ya que la mayoría de la población no entra a laborar en la formalidad, sino que obtiene sus ingresos en la informalidad o incluso decide no trabajar y sostenerse con los ingresos proporcionados por los distintos programas sociales. Esto reduce la base de aportantes para sostener los programas de jubilación. Lo que está sucediendo en Francia propiciará que varios gobiernos pospongan la solución a este problema, para que lo resuelvan los siguientes gobiernos, elevando así su costo.